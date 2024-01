Parlamentar italiano é investigado por acidente com arma no Ano Novo

ROMA (Reuters) - Promotores italianos colocaram um parlamentar do partido da primeira-ministra Giorgia Meloni sob investigação nesta terça-feira, após uma pessoa ser ferida com tiro disparado de sua arma em uma comemoração de Ano Novo.

Membro do partido Irmãos da Itália, de Meloni, Emanuele Pozzolo disse que o pequeno revólver de onde a bala saiu é dele, mas negou ter disparado a arma.

Meloni recebeu cobranças da oposição nesta terça-feira para expulsar Pozzolo do partido por conta do incidente. O tiro feriu levemente o genro de um membro da equipe de segurança que estava com um subsecretário de Justiça no mesmo evento comemorando o Ano Novo em Rosazza, no norte da Itália.

Promotores da cidade próxima de Biella estão investigando o político por acusações de ferimentos, disparo perigoso de uma arma e falta de cuidado adequado com a arma, disseram em comunicado.

Pozzolo tinha porte de arma, mas políticos da oposição questionam por que ele decidiu levá-la a uma festa de Ano Novo.

O partido de direita Irmãos da Itália disse em comunicado que medidas serão tomadas contra Pozzolo, sem especificá-las, caso ele tenha cometido algum erro, mas condenou tentativas de usar o incidente para atacar politicamente o partido.

(Reportagem de Emilio Parodi e Keith Weir)