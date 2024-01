Olho vermelho de Tata Estaniecki assusta seguidores; entenda o problema

A influencer Tata Estaniecki assustou seus seguidores em suas últimas aparições nas redes sociais. O motivo: o seu olho direito está completamente vermelho. Vendo a comoção, ela usou as redes sociais para contar o que aconteceu.

Tata explicou que falou com um oftalmologista e que a especialista disse que, provavelmente, um vaso estourou em seu olho.

Tecnicamente, isso é conhecido como hemorragia subconjuntival, caracterizada por acúmulos do líquido vermelho sob a membrana transparente (a conjuntiva) dos olhos. A mancha pode assumir diferentes tamanhos e formatos, mas geralmente cobre apenas uma parte da superfície ocular.

O tipo mais frequente de sangramento na região é o chamado hiposfagma, popularmente conhecido como "derrame ocular".

"O sangue não anda espalhado, ele anda por meio de vasos, como se fossem avenidas ou rios, e algumas alterações do corpo podem fazer com que esses vasos se rompam, o que faz com que o sangue extravase para a 'parte branca' dos olhos. É por isso que as pessoas chamam o quadro de derrame ocular, porque o sangue realmente 'derrama', ou seja, se espalha", explica a oftalmologista Danyelle Medeiros, do grupo HRO (Hospital de Referência Oftalmológica), no Maranhão.

Tata disse que não sente nada, que não está doendo ou incomodando. Segundo ela, apenas no final do dia sente o olho um pouco mais inchado. A especialista que consultou disse que em cerca de 15 dias a vermelhidão vai embora, assim como acontece com outros hematomas que podemos ter no corpo.

"Eu costumo explicar aos pacientes que o derrame ocular é como se fosse um hematoma do corpo, que fica bem vermelho, com um sangue vivo aparente, como se fosse aquele roxo que surge quando nos machucamos, e que vai desaparecendo com o passar dos dias", compara Medeiros.

Assusta, mas fique tranquilo

A hemorragia pode parecer assustadora, mas quase sempre é inofensiva e resulta, na maioria das vezes, de algum esforço que aumentou a pressão intra-abdominal ou intratorácica, como crises de tosse ou espirros, exercícios físicos de alta intensidade ou dificuldades na evacuação.

No entanto, como os vasos sanguíneos presentes nos olhos têm um pequeno calibre e são bastante finos, a médica explica que eles são mais propensos a sentir possíveis alterações na pressão das artérias —os vasos sanguíneos que promovem o transporte do sangue do coração para os tecidos.

"Por isso, o derrame ocular também pode indicar alterações cardiológicas importantes, como picos hipertensivos, então é recomendável fazer a triagem com o cardiologista quando ele surgir, principalmente se a situação for recorrente e a pessoa já tiver histórico de problemas cardíacos na família", afirma a oftalmologista.

*Com informações de reportagem de novembro de 2022.