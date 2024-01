O que eu posso comer para ter mais bactérias boas no meu intestino?

É fundamental manter uma alimentação rica em fibras, como frutas, verduras, legumes, nozes e grãos integrais, assim como alimentos ricos em probióticos naturais, como iogurte natural e leite fermentado. Além disso, é importante evitar a ingestão de alimentos defumados e ultraprocessados, bebidas alcoólicas e excesso de açúcares e gorduras.

Vale saber que as fibras representam a melhor fonte de alimento para as bactérias "do bem", também chamadas de probióticos. Isso porque, quando esses microrganismos são alimentados com esses elementos, eles se multiplicam e ocupam o lugar das bactérias maléficas.

Aliás, a flora intestinal não é formada apenas por bactérias, mas também por fungos e protozoários de vários tipos. Essa combinação de microrganismos é chamada de microbiota intestinal e serve para várias funções, desde a digestão e a metabolização de alimentos até o reforço do sistema imunológico, a produção de vitaminas e de transmissores do sistema nervoso central.

Existem alguns fatores que podem levar à diminuição das bactérias "do bem". São eles:

Dieta pobre em alimentos saudáveis e em prebióticos (fibras, ou os alimentos das bactérias);

Alterações genéticas;

Estresse;

Consumo excessivo de álcool;

Infecção;

Exposição a medicamentos, incluindo uso indiscriminado de antibióticos e outras drogas, como inibidores de bomba de prótons (omeprazol, pantoprazol etc.), anti-inflamatórios e anticoagulantes;

Consumo abundante de alimentos industrializados, sobretudo açúcares e refinados;

Má qualidade de sono;

Internamentos hospitalares;

Realizações de procedimentos cirúrgicos.

Por isso, é preciso ficar atento aos sinais do corpo, caso as bactérias boas não estejam em grandes quantidades na flora intestinal. E os principais sintomas são:

Distensão abdominal;

Diarreia;

Náusea;

Perda de peso;

Distúrbios de absorção de nutrientes;

Dor abdominal;

Aumento de flatulências;

Fadiga;

Sonolência;

Predisposição a infecções fúngicas.

Caso você tenha um ou mais desses sintomas, é muito importante procurar ajuda de um médico gastroenterologista para uma adequada avaliação. Assim, o especialista poderá indicar o melhor tratamento, que pode variar entre uma melhora na dieta até o uso de algum suplemento probiótico.

Fontes: Isabella Liberato, médica gastroenterologista do Hospital Esperança Recife; Lívia Medeiros Soares Celani, médica gastroenterologista do HUOL-UFRN (Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte) ligado a Rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares); Mariana Rolim, médica gastroenterologista do HGF (Hospital Geral de Fortaleza).

