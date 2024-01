O que acontece no seu corpo quando você está de ressaca

Para poder beber até cair sem se preocupar com a ressaca, vale qualquer coisa —até acreditar no efeito de receitas populares que indicam tomar café, banho e até uma colher de azeite para forrar o estômago.

Como essas receitas não funcionam, a única forma de evitar uma ressaca é abster-se de bebidas alcoólicas ou ingeri-las em quantidade mínima. Caso contrário, o resultado é previsível: uma intoxicação decorrente de alterações bioquímicas e inflamatórias.

Aí é só uma questão de tempo até que os sintomas apareçam: dor de cabeça, cansaço, fraqueza, náuseas, vômitos, dor muscular, tontura, sensibilidade à luz e ao som, sudorese, irritação, etc.

Quanto maior for o consumo de álcool, maior é possibilidade de ter uma ressaca e sintomas mais intensos.

75% das pessoas tiveram um episódio dela, ao menos parte das vezes em que se excederam.

Existe relação entre aumento de doses na semana e a frequência do problema.

Cerca de 45% das pessoas que bebem mais que 8 (mulheres) e 15 (homens) doses por semana (beber pesado) têm ressaca 1 ou mais vezes a cada mês.

Como seu organismo reage?

Os efeitos de uma ressaca variam de pessoa a pessoa —de acordo com a sensibilidade individual ao álcool. E eles também não são exatamente iguais em todas as ocasiões em que se abusa da bebida.

Apesar disso, a intoxicação pelo álcool pode levar aos seguintes quadros:

Dor de cabeça

Desidratação e desequilíbrio eletrolítico

Problemas gastrointestinais

Hipoglicemia

Alteração do sono e do ritmo circadiano

Sintomas de abstinência

A cabeça parece que vai explodir

A cefaleia decorrente de uma ressaca é a queixa mais comum de quem bebeu demais. Até o momento não foi totalmente esclarecido porque isso acontece. No entanto, sabe-se que o álcool promove o alargamento dos vasos sanguíneos (vasodilatação), fator que colabora para o aparecimento desse sintoma.

Outra hipótese é que o excesso de álcool tem efeito sobre variados neurotransmissores e hormônios associados à dor, como a histamina, serotonina e a prostaglandina.

O corpo seca rapidamente

Como o álcool tem efeito diurético, as idas ao banheiro aumentam.

Cerca de 4 doses podem levar à eliminação de 600 ml a 1.000 ml de água.

Esse efeito decorre da inibição —pelo álcool— de um hormônio antidiurético chamado vasopressina. Isso impede que os rins retenham água, o que aumenta a quantidade de urina.

O processo de desidratação também se dá por meio da sudorese e da perda de outros fluídos e minerais (desequilíbrio eletrolítico), o que pode ocorrer por meio do vômito e da diarreia —geralmente presentes nesse quadro.

Boca seca, tontura e fraqueza são outros sintomas comuns.

O sistema digestivo é bombardeado

Para metabolizar o álcool, o fígado produz uma enzima chamada álcool desidrogenase, que transforma a substância em acetaldeído. Este, um componente tóxico que contribui para a inflamação do órgão, além do pâncreas, cérebro, entre outros, como o intestino e estômago.

Os danos podem ser ainda mais potentes quando o teor alcoólico da bebida ingerida é maior que 15%.

Atraso do esvaziamento gástrico, dor e náusea sinalizam esse processo.

Ao longo do tempo, a repetição desse comportamento promove o aumento da gordura no fígado, estimula a produção de ácido gástrico, além de outras secreções pancreáticas e intestinais, alterando o funcionamento dos respectivos órgãos.

A reserva de açúcar no sangue despenca

Isso explica ouvirmos falar que alguém bebeu tanto que precisou tomar glicose na veia. Durante uma bebedeira, as pessoas geralmente comem pouco. Além disso, a presença de álcool no organismo promove variadas alterações no fígado e outros órgãos, que resultam em redução das taxas de açúcar, a chamada hipoglicemia.

Quando o consumo é frequente e a dieta é pobre, não somente há queda da glicemia, como da sua reserva orgânica.

Como a glicose é a fonte primária de energia para o cérebro, sua ausência leva a sintomas como cansaço, fraqueza, tonturas e mudanças de humor.

O sono vem, mas não há descanso

A princípio, o álcool possui efeito sedativo. Então, ele até pode facilitar o início do sono só para, em seguida, promover distúrbios na sua duração e qualidade.

Isso significa que a substância altera o padrão normal do repouso, reduzindo o período de sono mais profundo (REM - caracterizado pelo movimento rápido dos olhos) e alongando o período de sono de ondas lentas, que é menos profundo e reparador.

O álcool também relaxa os músculos da garganta, facilitando o ronco e até a apneia obstrutiva do sono.

Com o poder de alterar os ritmos biológicos do corpo, o álcool também altera a temperatura, a secreção de hormônios como o cortisol, que tem papel no metabolismo de carboidratos e resposta ao estresse.

O conjunto dos sintomas provocados nesse quadro é semelhante ao de um jet lag: dor no corpo, cansaço, sonolência, problemas gastrointestinais, etc.

O cérebro sente a "falta que o álcool faz"

Exceder-se com o álcool pode trazer, inicialmente, a sensação de relaxamento e euforia. Tendo de lidar com uma substância depressiva do SNC (sistema nervoso central), o cérebro pode tentar equilibrar a situação quando seus níveis começam a baixar provocando sintomas de abstinência.

Os especialistas se referem a esse quadro como mudança compensatória. Tremores, sudorese e taquicardia podem aparecer, simulando uma síndrome de abstinência.

O álcool não é o único vilão

Imagem: iStock

Embora a substância seja a principal responsável pelo desconforto decorrente do abuso de seu consumo, outros componentes das bebidas alcoólicas podem colaborar para o aparecimento da ressaca e até agravá-la.

Sulfitos são substâncias adicionadas ao vinho para sua conservação: pessoas com maior sensibilidade podem ter dor de cabeça.

Outras substâncias que são produto da fermentação (são chamados de congêneres) também colaboram para a ressaca. Acetonas, acetaldeídos, taninos, substâncias que alteram a coloração e o sabor das bebidas são exemplos.

A uva fermentada também pode ser um ingrediente irritativo da mucosa digestiva, portanto pode provocar incômodo estomacal e induzir gastrite e esofagite.

O metanol também pode estar presente. Ao contrário do "etanol" (ou álcool etílico), ele não é metabolizado adequadamente pelo organismo e gera substâncias tóxicas e potencialmente fatais.

Estava ruim, parece que piorou

De modo geral, a ressaca começa quando a concentração de álcool no sangue alcança determinado volume (0,11% a 0,12%).

Os sintomas, porém, só aparecem quando essa quantidade começa a se reduzir —cerca de 6 a 8 horas depois da bebedeira. A duração do mal estar pode ser de aproximadamente 24 horas.

Mais idade, mais ressaca?

Os cientistas dizem que não. Eles observaram a relação entre idade, intensidade e frequência da ressaca. A pesquisa avaliou 761 consumidores de álcool com idades entre 18 e 94 anos, a maioria mulheres.

A conclusão a que chegaram: a ressaca reduz com o passar dos anos, mesmo após terem considerado o número de doses consumidas e a concentração de álcool no sangue.

Diferenças entre homens e mulheres apareceram somente no grupo mais jovem.

Ter mais ou menos ressaca tem a ver com a sensibilidade individual ao álcool.

A hipótese que explica a redução dos episódios é o declínio da sensibilidade à dor durante o envelhecimento. Dados publicados pelo jornal acadêmico Alcohol & Alcoholism.

E se eu mudar de drinque?

Para algumas pessoas, os ingredientes de alguns tipos de bebidas alcoólicas podem agravar a ressaca. Em teoria, escolher bebidas pobres neles reduziria o risco de ser derrubado no dia seguinte.

As bebidas que mais possuem congêneres [substâncias não-alcóolicas produzidas durante a fermentação, como acetona, acetaldeído e taninos] são bebidas escuras, como o bourbon (um tipo de uísque) e o conhaque, quando comparadas às mais claras, como o gim ou a vodca.

Confira o ranking das bebidas que mais causam ressaca, de acordo com o jornal The New York Times:

Conhaque

Vinho tinto

Rum

Uísque

Vinho branco

Gim

Vodca

Apesar de esses dados terem se baseado em um relatório da revista científica British Medical Journal, exagerar em qualquer tipo de bebida alcoólica facilita —e muito— a ressaca.

Saiba como lidar

Os especialistas consultados afirmam que a melhor forma de prevenir uma ressaca é evitar exageros. Sim, porque o único jeito de o típico mal-estar passar é esperar até que as substâncias tóxicas do álcool sejam completamente eliminadas do organismo.

Apesar disso, algumas medidas ajudam a aliviar os sintomas relacionados. Confira:

Procure repousar e até dormir.

Capriche na hidratação (você pode incluir bebidas isotônicas, sucos de frutas naturais) e retome a dieta normal. Essas medidas combatem a hipoglicemia (níveis baixos de açúcar no sangue) causada pelo excesso de álcool e ainda repõem os minerais perdidos.

Converse com seu farmacêutico de confiança para que ele possa indicar medicamentos isentos de prescrição que aliviam a dor de cabeça, dores musculares e enjoo (analgésicos, antiácidos e antieméticos, por exemplo).

Evite a automedicação, especialmente com o paracetamol, porque ele não combina com álcool e pode sobrecarregar ainda mais o seu fígado, prejudicando-o.

Fontes: Edmundo Lopes, coordenador da Área Assistencial de Gastroenterologia do HC-UFPE (Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco), que integra a rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e professor titular da disciplina de gastroenterologia da Faculdade de Medicina do Recife/Centro de Ciências Médicas da UFPE; Leonardo Fazzio Marchetti, médico do Programa de Ações Integradas para a Prevenção e Atenção ao Uso de Álcool e Drogas na Comunidade, responsável técnico pelo Caps-AD de Sertãozinho (SP), e diretor clínico do Hospital Santa Tereza (Ribeirão Preto); Rafael Mendonça Rey dos Santos, médico de família e comunidade e professor da disciplina de medicina de família da Escola de Medicina e Ciências da Vida da PUC-PR. Revisão médica: Edmundo Lopes.

Referências:

Verster JC, Severeijns NR, Sips ASM, Saeed HM, Benson S, Scholey A, Bruce G. Alcohol Hangover Across the Lifespan: Impact Of Sex and Age. Alcohol Alcohol. 2021 Aug 30;56(5):589-598. doi: 10.1093/alcalc/agab027. Erratum in: Alcohol Alcohol. 2021 May 07;: PMID: 33822860; PMCID: PMC8406052. Disponível em https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8406052/

Swift R, Davidson D. Alcohol hangover: mechanisms and mediators. Alcohol Health Res World. 1998;22(1):54-60. PMID: 15706734; PMCID: PMC6761819. Disponível em https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15706734/