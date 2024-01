Número de migrantes que chegaram no Reino Unido pelo Canal da Mancha diminuiu drasticamente em 2023

Quase 30.000 migrantes chegaram ilegalmente à costa inglesa em 2023, saindo da França através do Canal da Mancha. O número diminuiu drasticamente em comparação com 2022, que tinha sido um ano recorde. O governo britânico monitora as chegadas e promete "retomar o controle das fronteiras", após o Brexit.

A imigração é um tema central na campanha para as eleições legislativas previstas para este ano. O primeiro-ministro Rishi Sunak prometeu "parar os barcos" de migrantes ilegais.

Em 2023, 29.437 migrantes fizeram a travessia, em comparação com 45.774 em 2022, segundo dados do Ministério do Interior publicados na segunda-feira (1°). O balanço de 2023, no entanto, continua a ser o segundo mais elevado já registado, superior ao de 2021 (28.526).

"Embora as entradas ilegais na Europa estejam aumentando, o número de pessoas que chegam ilegalmente ao Reino Unido diminui. Este é um sucesso significativo", disse o secretário do Interior, James Cleverly, num comunicado.

Cerca de 20% dos migrantes que chegaram à costa inglesa em 2023 são provenientes do Afeganistão, segundo dados coletados até 29 de novembro. Em seguida estão os iranianos (12%), depois os turcos (11%), os eritreus (9%) e os iraquianos (9%).

Por outro lado, o número de albaneses, que estavam entre os mais numerosos a fazer a travessia em 2022 (12.658), caiu mais de 90%.

Londres e Tirana chegaram a um acordo para impedir que cidadãos da Albânia partam ilegalmente para o Reino Unido. O governo britânico se mostrou satisfeito com o sucesso deste acordo, bem como com o celebrado com a França.

Diminuição de migrantes legais

Em março, Londres e Paris chegaram a um acordo que prevê uma contribuição do Reino Unido de mais de € 500 milhões ao longo de três anos para reforçar a vigilância nas praias francesas e combater quadrilhas de contrabandistas.

Em 2023, mais de 24 mil imigrantes ilegais, incluindo 5.500 albaneses, foram expulsos, de acordo com um comunicado do Ministério do Interior britânico publicado na segunda-feira.

"O compromisso" do governo "de reduzir o atraso nos pedidos de asilo foi cumprido", afirma o ministério, com 112 mil processos resolvidos ??em 2023. Cerca de 67% dos pedidos de asilo receberam uma resposta positiva.

O governo conservador britânico, que adotou leis de asilo extremamente restritivas, ainda planeja deportar para Ruanda os migrantes que chegaram ilegalmente ao Reino Unido.

O projeto foi bloqueado pelo Supremo Tribunal, mas Londres chegou a um novo acordo com Kigali. O novo projeto de lei "é a legislação mais dura já apresentada ao Parlamento sobre imigração", disse Rishi Sunak aos deputados em dezembro.

O governo também anunciou no final de 2023 regras mais rígidas para reduzir também a imigração legal em 300 mil pessoas nos próximos anos, após ter atingido um recorde em 2022, com mais 745 mil pessoas.

Entre os anúncios está o fim, com exceções, do reagrupamento familiar para estudantes estrangeiros. Esta medida, que entrou em vigor na segunda-feira, "permitirá uma rápida redução da imigração com menos dezenas de milhares de pessoas", afirma o ministro do Interior.

(Com informações da AFP)