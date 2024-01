Novos ataques russos na Ucrânia deixam mortos e feridos

KIEV, 2 JAN (ANSA) - Novos ataques aéreos russos efetuados na Ucrânia deixaram mortos e feridos nesta terça-feira (2) em Kiev e Kharkiv.

De acordo com o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, cerca de 250 mil pessoas ficaram sem energia elétrica em Kiev e em cidades próximas após a ofensiva.

As forças ucranianas ainda confirmaram que destruíram dezenas de mísseis e drones lançados pelo Exército de Moscou.

Em Kiev, o alerta de ataque aéreo durou por volta de seis horas e deixou ao menos um morto.

"Devido a um ataque massivo de mísseis contra a capital, infelizmente, edifícios residenciais e infraestruturas foram danificados. E há vítimas", disse Sergi Popko, chefe da administração militar da cidade.

Em Kharkiv, um outro ataque de Moscou matou uma pessoa e deixou 22 feridas, segundo informações do governador da região, Oleg Synegubov. Os projéteis acertaram áreas residências e edifícios comerciais.

A ofensiva russa fez a Polônia enviar pelo menos quatro caças F-16 para a fronteira oriental da Ucrânia para o país proteger seu espaço aéreo.

Rússia bombardeia lugar errado - A Rússia informou ter bombardeado acidentalmente uma aldeia na região sul de Voronezh, nas proximidades da Ucrânia, mas destacou que não houve vítimas.

O incidente ocorreu no mesmo dia em que Moscou atingiu a Ucrânia com um ataque de mísseis em grande escala. Segundo as agências de notícias russas, o acidente danificou seis casas.

