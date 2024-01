Nove soldados e milicianos morrem em ataque do EI na Síria

Um ataque do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) contra um posto militar do governo sírio no leste do país deixou nove mortos, anunciou nesta terça-feira (2) o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Os combatentes do EI lançaram um ataque surpresa contra o Exército sírio e das Forças de Defesa Nacional, deixando nove mortos e mais de 20 feridos em uma zona rural de Deir Ezor, perto da fronteira com o Iraque, segundo o OSDH.

O ataque começou na noite de segunda-feira (1º) e o confronto continuou até a madrugada de terça, acrescentou a organização com sede no Reino Unido que tem uma rede de informantes na Síria.

Os combatentes do EI intensificaram recentemente os seus ataques contra as tropas governamentais na Síria a partir de áreas do deserto que utilizam como reduto desde que perderam os últimos territórios neste país em 2019.

