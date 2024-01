Nos EUA, produtora de ovos compra instalações desativadas da Tyson Foods

Nova York, 2 - A produtora de ovos Cal-Maine Foods comprará instalações fechadas da Tyson Foods e as reaproveitará para a produção de ovos. A empresa de Ridgeland, Mississipi, disse ter assinado um acordo para adquirir uma fábrica de processamento de frango, um incubatório e uma fábrica de rações em Dexter, Missouri.

A Cal-Maine afirmou ainda que, inicialmente, converteria a planta de processamento de frango em uma instalação de classificação de ovos e, no futuro, consideraria as capacidades de processamento de ovos.

A expectativa da companhia é de firmar acordos com alguns ex-agricultores contratados pela Tyson, com intuito de converter as operações para apoiar a produção de ovos de galinhas livres de gaiolas, caipiras ou criadas em pastagens da Cal-Maine. Fonte: Dow Jones Newswires.