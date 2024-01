Nattan pausa carreira para tratar infecção; entenda o que é H. pylori

O cantor Nattan, 23, anunciou nesta segunda-feira (1º) que dará uma pausa na carreira. Ele explicou que há cerca de três meses foi diagnosticado com H. pylori, um tipo de bactéria que se aloja no trato digestivo.

O cantor do hit "Tem Cabaré essa Noite" explicou que está tratando a infecção com fortes antibióticos.

Em vídeo publicado no Instagram, ele contou que os remédios para amenizar o refluxo não puderam ser administrados durante o tratamento da H. pylori. Dessa forma, suas cordas vocais acabaram prejudicadas assim como a voz do artista, que chegou ter que desmarcar seus últimos shows.

O que é a H.pylori?

A Helicobacter pylori (ou apenas H. pylori) é um tipo de bactéria que entra no organismo e se aloja no trato digestivo.

A H. pylori é uma bactéria que está presente no estômago de algumas pessoas e se relaciona a processos inflamatórios como gastrite, úlcera péptica e câncer gástrico, em alguns casos.

Resistente, esse micróbio infecta o órgão ainda na infância e consegue sobreviver nesse ambiente tido como estéril, devido à acidez estomacal. O estômago não é o único alvo da bactéria.

Depois de muitos anos, provoca desconfortos estomacais como gastrite e feridas, chamadas de úlceras, no revestimento do estômago ou na parte superior do intestino delgado.

A infecção pode se manifestar no sangue (doenças como púrpura e anemia ferropriva), fígado, coração, cérebro e pele, por exemplo.

Embora afete parte considerável da população adulta, nem sempre a H. pylori provoca doenças ou complicações. Mas algumas pessoas são mais predispostas a desenvolver lesões no estômago quando infectadas por ela.

Sintomas da infecção por H. pylori

A infecção em si é assintomática, mas, depois de muitos anos, a bactéria pode desencadear:

Desconfortos estomacais, como dor, azia, queimação e indigestão;

Gastrite; Feridas, chamadas de úlceras, no revestimento do estômago ou na parte superior do intestino delgado;

Perda de peso, sangramento intestinal, falta de apetite e vômitos em situações mais graves, que podem indicar câncer de estômago.

Importante destacar que esses sintomas também estão presentes em várias outras doenças, então devem ser investigados corretamente antes de se atribuir à infecção por essa bactéria.

Como é transmitida?

A infecção por H. pylori ocorre com mais frequência na infância, antes dos 10 anos. O baixo nível socioeconômico, acompanhado de condições de habitação e higiene inadequados, facilitam o surgimento do problema.

A transmissão dessa bactéria ocorre ao entrar em contato com fezes, saliva, alimentos e água contaminados. Pode ser transmitida de pessoa para pessoa, principalmente quando as mãos não são lavadas adequadamente após a evacuação ou ao compartilhar objetos pessoais como talheres e copos.

Como é feito o diagnóstico?

Existem diversos meios de se detectar a infecção pela H. pylori. Na maioria das vezes, o diagnóstico é realizado por meio da endoscopia digestiva alta, quando se retiram pequenos fragmentos da parede do estômago para avaliar a presença da bactéria com um microscópio, após o preparo do material. Esse exame é popularmente conhecido como biópsia.

Ainda pela endoscopia, é possível fazer o chamado teste da urease, quando se retira um pequeno fragmento da parede do estômago e se coloca dentro de um pequeno frasco com um líquido transparente, contendo a ureia.

Um terceiro exame é o teste respiratório, que é realizado após a administração oral de um suco de fruta e de um comprimido com ureia marcada com carbono-13, que é uma substância sem cheiro, sem gosto e que não traz riscos à saúde. Trata-se de um exame de maior custo e não é tão acessível.

Exames de fezes e sangue também poderão ser solicitados para verificar a presença da H. pylori no organismo ou anticorpos atuando contra a bactéria.

Como é o tratamento?

Por ser uma bactéria, o tratamento consiste na administração de antibióticos, associados a uma classe de medicamentos chamada de inibidores da bomba de prótons, que diminuem a acidez do estômago.

Os fármacos devem ser usados por cerca de uma semana até 14 dias.

Após o tratamento, deve-se esperar algumas semanas e fazer novo teste para avaliar se a bactéria foi erradicada.

Caso a pessoa ainda apresente H. pylori, um novo tratamento deverá ser indicado. Na maioria dos casos, apenas uma rodada de antibióticos é necessária para eliminar a infecção.

*Com informações de reportagem publicada em 06/06/2022.