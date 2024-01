Motociclista escapa da morte e vira 'passageiro' inesperado de conversível

Um carro conversível improvisado assustou e virou a salvação de duas pessoas que andavam de moto em Porto Alegre (RS) O motociclista vinha em alta velocidade quando não conseguiu desviar de um carro que abruptamente virou para a esquerda para fazer um retorno.

O que aconteceu

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento no qual o acidente ocorre, quando um Ford Corcel II sem a respectiva capota vira para a esquerda para fazer um retorno.

No momento em que o carro faz a manobra, o condutor de uma moto, vindo em alta velocidade pela esquerda, é surpreendido. Ele ainda tenta frear, mas não consegue evitar o contato.

Tanto o motociclista quanto a pessoa que estava em sua garupa são arremessados da moto. O condutor cai dentro do carro, mas a segunda pessoa cai no chão. Entretanto, ambos se levantam rapidamente e aparentemente não sofreram lesões sérias.

Confira:

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.