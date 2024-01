Milan bate Cagliari por 4 a 1 e vai às quartas da Copa da Itália

MILÃO, 2 JAN (ANSA) - O Milan goleou o Cagliari por 4 a 1 no estádio de San Siro em Milão nesta terça-feira (2) e se classificou para as quartas de final da Copa da Itália.

Luka Jovic marcou dois gols no primeiro tempo, Chaka Traorè ampliou aos cinco minutos da etapa final, Paulo Azzi descontou para os visitantes já aos 42 minutos do segundo tempo e Rafael Leão fechou o placar nos acréscimos.

Os rossoneri jogaram com um time praticamente reserva. Em relação à vitória sobre o Sassuolo no último jogo pelo Campeonato Italiano, foram mantidos no time apenas o lateral-direito Davide Calabria, o zagueiro Théo Hernández e o meia Tijjani Reijnders.

Nas quartas de final, o Milan vai enfrentar quem passar do duelo entre Atalanta e Sassuolo, que jogam nesta quarta-feira às 14h (horário de Brasília) em Bérgamo.

Os jogos das quartas de final devem acontecer já na semana que vem.

No fim de semana, o Milan enfrenta o Empoli no sábado (6) fora de casa às 8h30 da manhã (horário de Brasília).

O Cagliari joga na sexta-feira (5) às 14h (horário de Brasília) fora de casa contra o Lecce. (ANSA).

