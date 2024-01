Mickey será personagem de filmes de terror após expiração de direitos autorais

Um assassino mascarado fantasiado de Mickey ou um camundongo sádico, que atormenta os passageiros de um ferry: apenas 24 horas depois de expirarem os direitos autorais iniciais da Disney sobre o Mickey Mouse, foram anunciados dois novos filmes de terror independentes tendo o personagem popular como protagonista.

Segundo a legislação americana, "Steamboat Willie", primeiro filme da Disney estrelado pelo simpático roedor, entrou no domínio público na segunda-feira, 95 anos depois de sua estreia. Isso significa que agora qualquer pessoa pode copiar, compartilhar, reutilizar e adaptar as primeiras versões dos personagens que aparecem no filme, incluindo Mickey e sua namorada, Minnie.

Apesar das advertências da Disney de que tentaria proteger seu personagem mais icônico, esperava-se que alguns cineastas aproveitassem a oportunidade e anunciassem rapidamente seus próprios remakes e adaptações não oficiais. E eles não decepcionaram.

"Mickey's Mouse Trap" apresentará um assassino mascarado, vestido de Mickey, perseguindo um grupo de jovens amigos em um fliperama. Outro será uma comédia de terror, ainda sem título, que vai mostrar um camundongo sádico atormentando os desprevenidos passageiros de um ferry.

"Só queríamos nos divertir com tudo isso", disse o diretor de "Mickey's Mouse Trap", Jamie Bailey, em um teaser lançado no YouTube. "Quero dizer, é o Mickey Mouse de 'Steamboat Willie' matando gente. É ridículo. Nos divertimos fazendo o filme e acho que dá para perceber". A estreia do filme de baixo orçamento está prevista para março.

Enquanto isso, o cineasta Steven LaMorte, conhecido por "The Mean One", filme de terror de 2022 inspirado no "Grinch", está trabalhando em sua própria "versão distorcida" de Mickey.

"'Steamboat Willie' fez a alegria de gerações, mas por baixo desse exterior alegre se esconde um potencial para o terror puro e descontrolado", disse em um comunicado de imprensa.

A produção do filme vai começar durante a primavera no hemisfério norte.

Os dois projetos lembram "Ursinho Pooh: Sangue e Mel", um filme de terror de baixo orçamento que fez sucesso no ano passado depois da expiração dos direitos autorais dos primeiros livros de A.A. Milne, criador do personagem.

Segundo analistas, a Disney acompanhará de perto e é provável que acione seus advogados se alguém se exceder. Só a primeira versão em preto e branco do Mickey é de domínio público, não o personagem colorido de filmes posteriores da Disney como "Fantasia".

"Obviamente, vamos continuar protegendo nossos direitos nas versões mais modernas do Mickey Mouse e outras obras sujeitas a direitos autorais, e vamos trabalhar para nos proteger da confusão dos consumidores causada por usos não autorizados do Mickey e nossos outros personagens icônicos", informou a Disney em nota.

© Agence France-Presse