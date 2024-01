Loja de Chiara Ferragni é vandalizada na Itália

SÃO PAULO, 2 JAN (ANSA) - Uma das lojas da influenciadora Chiara Ferragni, que está no centro de um escândalo de prática comercial desleal, foi vandalizada durante as celebrações do Réveillon em Roma, na Itália.

A fachada da boutique da empresária localizada na via del Babuino, na capital italiana, foi alvo de escritos ofensivos, como "bandida" e "golpista".

Fotos e vídeos da loja de Ferragni que foi alvo do ataque viralizaram nas redes sociais nas últimas horas.

A boutique de Ferragni localizada em Roma foi inaugurada em novembro na presença de vários famosos, como Francesca Fagnani e Chanel Totti, mas registrou poucas vendas de produtos no período natalino.

Pouco tempo antes de o estabelecimento ser vandalizado, Ferragni havia reaparecido nas redes sociais em um vídeo de Ano Novo postado por seu marido, o rapper italiano Fedez.

A italiana foi multada pelo caso de promoção de um pandoro para caridade. Ela se refere a uma denúncia apresentada contra a campanha de uma linha do produto chamada "Pandoro Pink Christmas" e associada à influenciadora no fim de 2022.

A peça publicitária fazia acreditar que os recursos arrecadados com a venda do bolo natalino seriam repassados ao Hospital Regina Margherita, em Turim. No entanto, o órgão antitruste o país apurou que, na verdade, a doação já tinha sido feita por uma das empresas de Ferragni meses antes da campanha.

