Líder da oposição da Coreia do Sul é esfaqueado no pescoço e passa por cirurgia

Por Ju-min Park e Hyonhee Shin

SEUL (Reuters) - O líder do Partido Democrático da oposição sul-coreana, Lee Jae-myung, foi esfaqueado no pescoço durante uma visita à cidade de Busan, no sul do país, nesta terça-feira, e foi transportado de avião para Seul após receber tratamento emergencial, informaram autoridades do partido e da emergência.

O suspeito aproximou-se e pediu um autógrafo enquanto Lee falava em meio a uma multidão de apoiadores e repórteres. Em seguida, ele avançou e o atacou, segundo imagens de vídeo.

Lee, que perdeu por pouco a eleição presidencial de 2022, foi submetido a uma cirurgia no Hospital da Universidade Nacional de Seul e estava em uma unidade de terapia intensiva se recuperando e consciente, disse o porta-voz do partido Kwon Chil-seung aos repórteres. Ele condenou o ataque como "terror político".

Kwon disse anteriormente que a equipe médica suspeitava de danos a uma veia jugular.

O ataque ocorreu rapidamente. Imagens de televisão e um trecho de vídeo na plataforma de mídia social X mostraram o homem avançando com o braço esticado e esfaqueando Lee no pescoço, com a força do ataque empurrando Lee para a multidão atrás dele.

Lee desmaiou. As fotografias dos noticiários mostraram Lee deitado no chão, com os olhos fechados e sangrando, e pessoas pressionando um lenço contra seu pescoço.

Um policial de Busan, Son Je-han, afirmou em uma coletiva de imprensa que o agressor nasceu em 1957 e usou uma faca de 18 cm comprada online. Ele não identificou o suspeito e disse que o motivo estava sendo investigado.

Jin Jeong-hwa, um apoiador de Lee que estava no local transmitindo o evento ao vivo, disse à Reuters que havia mais de duas dezenas de policiais presentes.

O agressor foi rapidamente dominado por autoridades do partido e policiais, segundo as imagens.

O presidente Yoon Suk Yeol condenou o ataque.

"Esse tipo de violência não deve ser tolerado em nenhuma circunstância", disse ele, de acordo com seu gabinete.