Jovens mortos em BMW: polícia abre inquérito; hipótese é de morte acidental

A Polícia Civil de Santa Catarina abriu inquérito para investigar a morte de quatro jovens dentro de um BMW, em Balneário Camboriú.

O que aconteceu

A principal hipótese é de morte acidental devido à asfixia por intoxicação de monóxido de carbono. O gás tóxico e inodoro teria vazado do escapamento para dentro do veículo, que estava fechado com as vítimas dentro.

A polícia aguarda o resultado dos laudos periciais cadavéricos e os que estão sendo realizados no carro. Em nota divulgada hoje, informou que, após feitas perícia e identificação, os corpos foram liberados para as famílias.

A investigação segue aberta também para demais hipóteses. De acordo com a polícia, prosseguem outras diligências investigativas, como a oitiva das testemunhas.

Entenda o caso

Quatro jovens foram encontrados mortos em um BMW/320i na manhã do dia 1º de janeiro. O carro estava estacionado em frente à rodoviária de Balneário Camboriú. São eles:

Thiago de Lima Ribeiro, de 21 anos;

Karla Aparecida dos Santos, de 19 anos;

Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos;

Nicolas Kovaleski, de 16 anos.

Durante horas, os jovens esperaram no carro a namorada de um deles que chegaria à cidade de ônibus. Eles mantiveram o ar-condicionado ligado durante todo o tempo.

De acordo com a Polícia Civil, a namorada recém-chegada de viagem ouviu das vítimas relatos de que todos estavam passando mal. Diante da situação, resolveram esperar no BMW até melhorarem e associaram o mal-estar a um cachorro-quente que comeram na rua.

Estima-se que o grupo inalou o gás tóxico durante quatro horas. Isso provocou náuseas, tremedeira e tontura.

Houve parada cardiorrespiratória devido à intoxicação. Chamados às pressas, os socorristas tentaram manobras de reanimação por 40 minutos, mas não conseguiram reverter o quadro das vítimas.