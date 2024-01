Jenni Hermoso depõe e diz que viveu uma "perseguição constante" depois de ser beijada por Rubiales

Mais de quatro meses passaram desde que, no dia 20 de agosto de 2023, a seleção feminina de futebol da Espanha se consagrou como a melhor do mundo na copa celebrada na Austrália e na Nova Zelândia. No mesmo dia, durante a celebração da vitória, Luis Rubiales, então presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, segurou a cabeça da atleta Jenni Hermoso, beijando-a na boca diante de todo o mundo.

Ana Beatriz Farias, correspondente da RFI em Madri

A jogadora, que garante não ter consentido o beijo, depôs nesta terça-feira (2) diante do juiz que conduz o caso, Francisco de Jorge. Na ocasião, ela afirmou que viveu uma situação de perseguição constante durante os dias que sucederam o beijo de Rubiales.

O ato, categorizado por Rubiales como "algo natural" entre duas pessoas com muita convivência, rendeu ao dirigente uma acusação de agressão sexual.

Segundo fontes que tiveram acesso ao depoimento, dado a portas fechadas, a jogadora reafirmou que o beijo foi "inesperado" e que, depois do que aconteceu, a federação se empenhou em realizar diversas manobras na tentativa de pressioná-la a apoiar o dirigente e a minimizar a gravidade da ação.

A futebolista disse que sua família também foi pressionada. Comportamentos neste sentido teriam acontecido, por exemplo, no voo de regresso - da Austrália para a Espanha - da comitiva espanhola. Além disso, Hermoso afirmou que as tentativas de persuadi-la também se deram em Ibiza, onde as campeãs celebraram o título.

Diante deste cenário, os dias que viriam após o beijo de Rubiales, segundo o depoimento da atleta, foram de desassossego e tristeza.

Jenni solicitou à Justiça a máxima proteção de sua privacidade em relação às declarações desta terça-feira. As imagens do depoimento não devem ser concedidas nem às partes, como é de costume, na tentativa de evitar um vazamento como o que ocorreu em outro depoimento da jogadora, numa fase anterior do processo.

"Estou bem, estou forte"

Na saída do tribunal, Jenni falou rapidamente com a imprensa, dizendo que se encontra bem, forte e que, a partir de agora, "o processo seguirá seu curso". A jogadora também agradeceu o apoio que teve por parte de muitos dos profissionais de comunicação e respondeu a um dos presentes confirmando que a sessão havia sido "longa".

O magistrado que está à frente do caso considera que suas investigações estão perto do fim e, ao que tudo indica, o depoimento de Jenni Hermoso é o último da fase de investigações.

Agora cabe ao juiz anunciar, a partir das conclusões tomadas no período de investigações, se considera que o caso deve ir a julgamento.

Agressão sexual e coação

Dois delitos estão em questão. O primeiro, de agressão sexual, que teria sido cometido por Luis Rubiales. O segundo é o de coação, já que diferentes atores teriam tentado pressionar a jogadora a defender publicamente Rubiales, reforçando a versão dele de que o beijo teria sido consentido.

Além do ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, estão sendo investigados Jorge Vilda, ex-técnico da seleção feminina da Espanha; Albert Luque, diretor da seleção masculina e Rúben Rivera, responsável pelo marketing da federação.

Histórico

As jogadoras da seleção espanhola de futebol ainda vivenciavam a euforia da vitória, ao conquistar a primeira estrela do time, quando viram parte da festa ser ofuscada pelo comportamento do então presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales.

Nos primeiros minutos após a conquista do título, Rubiales agarrou as próprias partes íntimas enquanto comemorava, pôs uma das atletas sobre os ombros e, durante a cerimônia de entrega de medalhas, segurou com as duas mãos a cabeça de Jenni Hermoso, a camisa 10 da seleção, beijando-a na boca.

A atitude gerou repercussão internacional e, após tentativas de diminuir o ocorrido, por parte de Rubiales e da federação, Jenni Hermoso rompeu o silêncio e declarou que não havia permitido que o dirigente a beijasse.

Diversas atletas espanholas e de outras partes do mundo saíram em defesa da jogadora. Muitas delas, ao final de suas mensagens publicadas nas redes sociais, utilizavam a hashtag #SeAcabó como forma de endossar o apoio a Jenni. À época, houve também manifestações em diferentes partes da Espanha em defesa da jogadora.

A versão que Hermoso deu, em um primeiro momento por meio de publicações na internet, foi reiterada diante do Ministério Público espanhol em setembro do ano passado. Ao depor para o MP, ela disse que o beijo "em nenhum momento foi consentido" e que Rubiales não a tinha respeitado nem como jogadora nem como pessoa.

A declaração de Jenni foi corroborada por diversas testemunhas ouvidas durante a investigação, entre elas, jogadoras da seleção espanhola.

Em outubro, a Fifa decidiu suspender por três anos Luís Rubiales de qualquer atividade relacionada ao futebol.

Dias intensos

Para além do que ficou conhecido como "Caso Rubiales", Jennifer Hermoso tem vivido momentos marcantes nos últimos dias. Poucas horas antes de depor nesta terça-feira (2), por volta das 22h (horário de Madri) do primeiro dia do ano, a atleta anunciou que vestirá uma nova camisa em 2024.

Hermoso será agora parte do time mexicano Tigres. O comunicado foi feito em conjunto, pela jogadora e pelo clube, e publicado nas redes sociais. Na legenda do vídeo compartilhado nos perfis de ambos, é possível ler: "Uma campeã do mundo para as maiores campeãs do México".

Um dia antes, a futebolista se despediu publicamente de outro clube mexicano, o Pachuca, do qual fez parte por um ano e meio. "Uma das melhores decisões que tomei na minha vida", disse Jenni, num post feito no seu perfil do Instagram em tom de agradecimento.

Na virada do ano, Jennifer Hermoso protagonizou uma das maiores tradições espanholas de revéillon. A jogadora esteve ao lado de Ana Mena e de Ramón García na transmissão televisiva das doze badaladas da "Puerta del Sol", no centro de Madri.

Na ocasião, Hermoso falou sobre a conquista do título mundial com a camisa da Espanha e fez desejos de um futuro mais igualitário: "Quero felicitar minhas companheiras pela conquista de serem campeãs do mundo, o fizemos com sacrifício e com todo o empoderamento que pudemos. Para o novo ano, quero que esse empoderamento chegue a todo mundo e que seja um novo começo, trazendo títulos e igualdade para todos".