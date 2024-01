Itália prende sobrinho de mulher morta em celebração de Ano Novo

ROMA, 2 JAN (ANSA) - Um homem foi detido na noite da última segunda-feira (1º) em sua residência em Afragola, perto de Nápoles, no sul da Itália, sob suspeita de disparar acidentalmente uma arma e matar uma mulher de 55 anos durante as celebrações da véspera de Ano Novo.

O suspeito, de 47 anos, é sobrinho de Concetta Russo, que foi atingida na cabeça por uma bala disparada de uma pistola Beretta, modelo 84, e morreu no hospital Cardarelli, no território napolitano, devido aos ferimentos.

Ele, cuja identidade não foi revelada, foi preso em Casoria, onde estava escondido entre a vegetação perto do Cemitério de Afragola, sob a acusação de homicídio culposo, porte ilegal de arma em local público e receptação de bens roubados, tendo em vista que a arma teria sido roubada.

Também em Nápoles, uma mulher com cerca de 50 anos foi hospitalizada em estado crítico depois de ter sido atingida no peito por uma bala perdida enquanto assistia aos fogos de artifício para celebrar o Ano Novo em sua varanda.

No total, 274 pessoas ficaram feridas na Itália durante as celebrações do Ano Novo, segundo dados do departamento de segurança pública.

Este é um aumento de 52% em relação ao ano anterior. Das vítimas, 12 pessoas ficaram feridas por armas de fogo e 262 por fogos de artifício. O número de menores feridos também aumentou de 50 para 64 em comparação com o ano passado. (ANSA).

