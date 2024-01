Itália investiga possível feminicídio de idosa de 71 anos

ROMA, 2 JAN (ANSA) - Uma mulher de 71 anos deu entrada morta na noite desta segunda-feira (1º) no hospital de Civita Castellana, na província de Viterbo, na Itália, levada pelo marido.

O homem relatou que a idosa teria caído nas escadas de casa após um mal-estar, na cidade de Sant'Oreste, na província de Roma.

No entanto, os médicos constataram que as lesões não eram compatíveis com essa versão e acionaram os carabineiros.

O homem foi levado para a delegacia e o caso é investigado pelo Ministério Público de Tivoli.

Os investigadores querem saber, por exemplo, se houve episódios anteriores de violência doméstica de qualquer natureza.

Durante uma primeira inspeção na casa, os carabineiros encontraram objetos com vestígios de sangue.

Até o momento, não foram identificadas denúncias anteriores apresentadas pela vítima. (ANSA).

