Polícia vai ouvir jovem que estava com influenciador encontrado morto em SP

Do UOL, em São Paulo

A polícia pretende ouvir ainda nesta terça-feira (2) uma jovem de 17 anos que estava com o influenciador Carlos Henrique Medeiros, de 26 anos, quando ele morreu. O corpo foi encontrado no sábado (30), nos fundos de uma casa em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

Entenda o caso

Luis Roberto Faria Hellmeister, delegado do caso, afirmou em entrevista coletiva que tentaria ouvir a jovem ainda hoje. Ela é irmã da mulher de 24 anos que foi presa preventivamente junto com o companheiro, um homem de 28 anos, os principais suspeitos.

Eles alegam que Carlos Henrique Medeiros estava comemorando o Natal na residência. O influenciador e o dono da casa teriam usado drogas, como cocaína, na ocasião.

Carlos Henrique e a jovem de 17 anos foram para o banheiro, onde tiveram relações sexuais. Os suspeitos relatam que ele teve um mal súbito. Ambos teriam tentado reanimá-lo, o que não foi possível.

Sem saber o que fazer, decidiram abrir uma cova nos fundos da casa. O corpo do influenciador foi encontrado por um vizinho, que notou o mau cheiro que vinha do local. Ele saltou o muro, encontrou o corpo e acionou a polícia.

A casa foi invadida e incendiada por moradores da região. O delegado afirmou que ambos se apresentaram temendo pela própria vida.

Conhecido como Henrique Medeiros nas redes sociais e como Caique por pessoas próximas, o jovem tinha quase 1,8 milhão de seguidores no YouTube. No canal, ele publicava vídeos de "pegadinhas" com amigos e familiares.

Segundo testemunhas, a vítima estava desaparecida desde o Natal. Na madrugada do dia 25, ele mandou um áudio para familiares desejando um feliz Natal. Foi o último contato feito pelo influenciador antes de desaparecer.

A polícia aguarda o resultado do exame toxicológico, que deve ficar pronto na próxima semana. O laudo necroscópico, que indicará a causa da morte, deve ficar pronto nos próximos dias.

O casal é investigado por homicídio. Se o crime não for comprovado, eles responderão por ocultação de cadáver.