Helicóptero fez pouso de emergência antes de desaparecer, diz família

Uma das ocupantes do helicóptero desaparecido no litoral paulista disse ao namorado que a aeronave fez um pouso de emergência numa mata antes de perderem contato. A informação foi confirmada pela tia da passageira, Silvia Santos.

O que aconteceu

O namorado de Letícia Ayumi Rodzewics questionou onde o helicóptero estava. Letícia responde: "Sei lá, amor. Tô parada no meio do mato."

Letícia mandou mensagens ao namorado afirmando que a aeronave fez um pouso de emergência. "Tempo ruim. Não dá para passar. Pousamos no meio do mato", escreveu.

Helicóptero sumido fez pouso de emergência antes de perder contato Imagem: Arquivo pessoal

Após enviar fotos, Letícia ainda comentou que os ocupantes estavam tentando entrar em Ilhabela. "Estamos voltando", finalizou.

Na sequência, a jovem mandou um vídeo mostrando o mau tempo. Ela enviou a gravação por volta de 14h do dia 31 de dezembro relatando que estava "perigoso", com "muita neblina" e que, por isso, voltariam para a capital.

O desaparecimento

O helicóptero modelo Robinson R44 desapareceu na véspera do Réveillon. A aeronave saiu do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Ilhabela, no litoral paulista.

A suspeita inicial é que o sumiço tenha ocorrido na região da Serra do Mar. De acordo com a PM, o helicóptero decolou às 13h15 e fez o último contato às 15h10.

Além de Letícia, a mãe dela, Luciana Rodzewics e Raphael Torres, estavam no helicóptero. Segundo Silvia Rodzewics, irmã de Luciana, Raphael é amigo da mulher e a convidou para o passeio bate e volta, para o qual ela também levou a filha.

Até o inicio da tarde de hoje (2) a aeronave ainda não foi encontrada. A FAB trabalha na investigação e tenta encontrar o helicóptero.