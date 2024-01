Queda de helicóptero com 4 pessoas em lago no interior de MG deixa um morto

Do UOL, no Rio e em São Paulo

Uma pessoa morreu após a queda de um helicóptero com quatro a bordo caiu na manhã de hoje (2) em um lago em Capitólio, no sudoeste de Minas Gerais. A queda foi registrada por câmeras instaladas na região.

O que aconteceu

O acidente deixou um homem morto, segundo o Corpo de Bombeiros. Outras três pessoas, ainda não identificadas pelas autoridades locais, foram retiradas do helicóptero e estão sendo atendidas em hospitais da região.

A queda ocorreu no lago de Furnas. O local é um ponto turístico da região. Câmeras flagraram o acidente por ao menos dois ângulos diferentes.

A vítima fatal é Vanilton Alves, conhecido como Du Brejo e dono de uma empresa de aluguel de lanchas. A identificação do consultor náutico e morador da região foi confirmada por um amigo dele.

Vanilton Alves estava a bordo do helicóptero que caiu em Capitólio (MG) Imagem: Reprodução/Instagram

Resgate pelo Samu. Uma vítima foi levada pelo Samu para atendimento em Passos, município vizinho. Segundo os bombeiros, ela não conseguia movimentar os membros inferiores.

Suspeita de lesão na coluna. O piloto foi levado por pessoas que estavam no local para a Santa Casa de Misericórdia de Piumhi. Ele tem suspeita de fratura na coluna, mas não há detalhes sobre o local ou a gravidade da possível lesão.

Jovem sem sinais de fraturas. Uma jovem de 22 anos também foi resgatada e levada para a Santa Casa de Misericórdia de Piumhi. Ela se queixava apenas de dores no corpo, sem sinais de fraturas.

Vídeo flagrou queda. Imagens mostram a aeronave descendo abruptamente e caindo em um lago. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h20, minutos depois da queda da aeronave.

Voo fretado. Segundo informações preliminares colhidas pelos bombeiros no local, a aeronave havia sido fretada para fazer o passeio. Ela havia acabado de decolar quando sofreu a queda, mas os passageiros não perceberam nenhum tipo de pane. Era a primeira viagem do helicóptero no dia.

A aeronave que caiu é do modelo EC 120 B, da Eurocopter. O helicóptero tem capacidade para quatro passageiros e pode voar com um peso máximo de 1,75 tonelada.

FAB vai investigar queda. A FAB (Força Aérea Brasileira) informou que investigadores do Seripa III (Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados para iniciar as investigações sobre as causas do acidente.

Polícia Civil deslocou equipe para perícia. A corporação informou que foi até o local iniciar os primeiros levantamentos.