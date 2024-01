Hamas diz que morte de seu número dois não vai frear a 'resistência'

Um alto dirigente do Hamas afirmou, nesta terça-feira (2), que a morte do número dois do movimento islamista em um bombardeio em Beirute, atribuído a Israel, não vai frear a "resistência".

"Os assassinatos covardes cometidos pelo ocupante sionista contra os líderes e símbolos do nosso povo palestino dentro e fora da Palestina não vão conseguir quebrar nem a vontade, nem a resiliência do nosso povo, nem entorpecer a continuação de sua corajosa resistência", declarou, por meio de nota, Ezzat al Rishq, membro do escritório político do Hamas.

