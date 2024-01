França comemora volta dos espectadores às salas de cinema em 2023

A volta dos espectadores aos cinemas franceses continua em um bom ritmo após a pandemia de Covid-19, com 180,76 milhões de entradas em 2023, um aumento de público de 18,9% em relação a 2022, segundo o Centro Nacional de Cinema (CNC) em um comunicado.

A França, onde as restrições sanitárias nos cinemas foram finalizadas em 2023, "alcançou a melhor recuperação entre países comparáveis ??graças à diversidade de obras oferecidas, particularmente francesas, e ao empenho dos nossos cinemas", escreve num comunicado o presidente do CNC, Dominique Boutonnat.

Se o ano que acaba de terminar representa uma nova recuperação na França diante dos 152,02 milhões de espectadores em 2022 (+59,2% em relação a 2021), os resultados permanecem, no entanto, 13,1% inferiores à média dos anos de 2017 a 2019, que estiveram entre os melhores em 50 anos para o cinema francês (207,95 milhões de espectadores).

Para efeito de comparação, no final de novembro de 2023, a Alemanha registou 83 milhões de espectadores (-14% em comparação com a média de 2017-2019); a Itália, 63 milhões (-22%) e a Espanha, 68 milhões (-24%), de acordo com estimativas da empresa de análise de audiência Comscore compartilhadas pelo CNC. O mercado americano ainda apresenta um déficit de 21% das suas receitas e o Reino Unido de 13%, registra finalmente o órgão.

Cinema francês x cinema americano

Os cinco filmes mais vistos na França dão lugar de destaque aos sucessos de bilheteria americanos ("Super Mario Bros. O Filme", "Barbie", "Avatar: O Caminho da Água", que ultrapassam 5 milhões de espectadores, e "Oppenheimer"), mas duas produções francesas ultrapassam os 4 milhões: "Asterix e Obelix: O Império do Meio" (4º lugar no ranking com 4,45 milhões) e "Alibi.com 2" (6º com 4,18 milhões).

"Super Mario Bros. O Filme", dirigido por Aaron Horvath e Michael Jelenic, foi o maior sucesso, com 7,15 milhões de espectadores desde seu lançamento em 5 de abril de 2023.

A parte do mercado para filmes franceses permanece em 39,8% (71,9 milhões de espectadores), em comparação com 41,3% dos filmes americanos (74,7 milhões). "Somos um dos países com maior quota de mercado de cinema local, muito à frente do Reino Unido, Alemanha, Espanha ou Itália", sublinha o CNC.

Impactada pela crise sanitária e em seguida pela greve de roteiristas e atores de Hollywood, em 2023, a oferta americana "não recuperou o volume de lançamentos dos anos pré-Covid com 81 filmes (68 em 2022), contra 127 filmes em média anualmente durante o período de 2017 a 2019", lembra o órgão no seu comunicado de imprensa.

(Com AFP)