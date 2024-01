FAB retoma buscas por helicóptero desaparecido no litoral paulista

As buscas pelo helicóptero que desapareceu no litoral norte de São Paulo no último domingo (31) foram retomadas no início da manhã de hoje (2) pela Força Aérea Brasileira (FAB). O aparelho saiu do Campo de Marte, por volta de 13h15, com destino a Ilhabela, com um piloto e três passageiros.

Segundo a FAB, as buscas são coordenadas pelo Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico (Salvaero) e ocorreram durante todo o dia de ontem logo após a notificação sobre o desaparecimento. A Polícia Militar (PM) também participa das buscas desde às 22h30 do domingo, quando foi acionada pela FAB.

Último contato

Notícias relacionadas:

Além do piloto, estavam no helicóptero Luciana Rodzewics, de 45 anos; a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos; e Rafael Torres, um amigo da família que fez o convite para o passeio.

O último contato com a torre de controle foi às 15h10 de domingo, quando sobrevoava Caraguatatuba, no litoral norte paulista.