EUA: Danone vende negócios de laticínios orgânicos para Platinum Equity

Nova York, 02 - A Danone venderá seus negócios de laticínios orgânicos Horizon Organic e Wallaby nos Estados Unidos para a empresa de investimentos em capital privado Platinum Equity por um valor não revelado, reduzindo seu portfólio em uma tentativa de impulsionar o crescimento das vendas e a lucratividade. A companhia francesa disse em comunicado nesta terça-feira (2) que a estratégia faz parte de uma revisão de portfólio lançada em 2022, logo após Antoine de Saint-Affrique se tornar presidente-executivo.

A Danone adquiriu as marcas Horizon Organic e Wallaby como parte de um acordo de US$ 10,4 bilhões com a produtora norte-americana de alimentos orgânicos WhiteWave Foods, concluído em 2017. No entanto, em janeiro do ano passado, a empresa disse que considerava uma potencial venda do seu portfólio de produtos de baixo desempenho, que incluía a categoria nos EUA.

As marcas - que contam com produtos lácteos como cremes e branqueadores, queijo e manteiga, além de leite e iogurte - representaram cerca de 3% da receita global da Danone e tiveram um impacto diluidor no crescimento das vendas na comparação com período equivalente e margem operacional recorrente, disse em nota. A fabricante do iogurte Activia e da água Evian reportou vendas globais de 27,66 bilhões de euros (30,56 bilhões de dólares) em 2022.

"Esta venda, uma vez concluída, irá permitir-nos concentrar-nos ainda mais no nosso atual portfólio de marcas fortes e focadas na saúde e reinvestir nas nossas prioridades de crescimento", disse o CEO da Danone. A empresa acrescentou que manterá uma participação minoritária que não será consolidada nos seus resultados após a conclusão da venda, que permanece sujeita às condições reguladoras habituais.

Separadamente, a Platinum Equity disse que as marcas se beneficiarão de sua experiência e conhecimento operacional. Seu portfólio inclui a fabricante de biscoitos Biscuit International, a produtora de vinhos Fantini Group Vini e a fornecedora de frutos do mar Iberconsa. O crescimento na categoria de lácteos está sendo impulsionado por ofertas premium, como produtos orgânicos e de valor agregado, sendo a Horizon Organic pioneira neste segmento, disse Adam Cooper, diretor administrativo da Platinum Equity. Fonte: Dow Jones Newswires.