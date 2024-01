Encontrou uma verruga na sua pele? Veja riscos de tentar extrair em casa

Elas são incômodas e aparecem nos mais variados lugares do corpo: axilas, pescoço e até na virilha. As verrugas costumam dar trabalho, por isso muitas pessoas buscam formas de removê-las, especialmente quando crescem em lugares mais aparentes, como o rosto.

Não faltam páginas na internet com dicas caseiras para se livrar dessas protuberâncias. As táticas vão desde o bicarbonato de sódio até o bom e velho vinagre de maçã —o queridinho dos tutoriais "faça você mesmo". As prateleiras das lojas de cosméticos também estão cheias de produtos com essa mesma promessa.

Aos aventureiros de plantão, já vai um alerta: especialistas não indicam extrair verrugas em casa. Isso pode causar diversas infecções. Mas, antes de tentar se livrar delas, é importante entender como agir quando aparecer uma na sua pele.

O que são as verrugas?

Estudos indicam que até 60% dos adultos terão ao menos uma verruga ao longo da vida. Essa estatística demonstra o quão comum elas são, e como podem ter várias origens e consequências.

"Elas podem ter origens virais, que são muito comuns até em crianças. No adulto, ela também pode ser uma lesão cutânea causada pela exposição solar, pode ser um câncer ou uma lesão precursora de um câncer cutâneo", explica Paulo Machado, coordenador e pesquisador do Serviço de Imunologia do Hospital Universitário da UFBA (Universidade Federal da Bahia), pós-graduado em imunodermatologia em Lyon e mestre pela Cornell University, nos Estados Unidos.

Quando virais, essas protuberâncias são causadas pelo vírus da HPV, que é altamente contagioso e pode ser contraído por contato direto com a pele ou através de superfícies contaminadas. Ela pode ocorrer em qualquer idade, mas são mais comuns em adultos, devido à maior exposição ao vírus causador.

Nesses casos, elas podem surgir em diversos formatos e lugares. "Existem as verrugas plantares (nos pés), verrugas planas (mais suaves e planas), verrugas filiformes (alongadas), verrugas genitais, entre outras", diz Danilo Talarico, médico pela PUC de Campinas e professor do Instituto da Pele de São Paulo (IPSP-Centro Universitário Ítalo Brasileiro).

E essas verrugas podem aparecer quando o sistema imunológico do indivíduo está enfraquecido. Talarico também alerta que o aparecimento de verrugas genitais pode estar associado a um maior risco de câncer íntimo.

O que fazer quando encontrar uma verruga na sua pele?

Como apontamos acima, uma verruga pode ter vários diagnósticos, mas também pode ser inofensiva. Por isso, é importante contatar um médico dermatologista ao encontrá-la.

"Para o diagnóstico ser feito, é necessário um exame clínico e, eventualmente, até a retirada de um fragmento de toda a lesão para o exame anátomo patológico", explica Machado.

O médico especialista saberá avaliar e indicar um tratamento adequado, que pode ser domiciliar ou mesmo no consultório. Esses procedimentos podem envolver aplicações de medicamentos, ácidos, crioterapia e eletrocauterizações. Mas antes é importante analisar a região do corpo onde a protuberância se encontra.

"A eleutrocauterização não pode ser usada nas palmas e plantas, pois a cicatrização posterior pode ser formada por calosidades dolorosas e que são de difíceis resolução. Nesses locais, o uso deve ser exclusivamente de ácidos cáusticos", explica Mônica Aribi, dermatologista, mestra em ciências da saúde pelo IAMSPE e membro internacional da European Academy of Dermatology and Verenology.

Os riscos de fazer extrações caseiras

Com tantas restrições e análises necessárias até para procedimentos dentro do consultório, é de se imaginar que extrações feitas em casa não sejam recomendadas. Mas vamos falar dos riscos de cada uma delas.

Sangramentos e infecções

Mesmo que seja uma verruga benigna, de etiologia viral, existem riscos gravíssimos na extração caseira, aponta Aribi. "Sangramento excessivo, aprofundamento da infecção no local e contaminação de outros lugares. Isso tudo pode piorar o quadro."

A médica ainda ressalta o risco de queimaduras, se a retirada for feita usando outros produtos, como ácidos.

Marcas e cicatrizes doloridas

Se até procedimentos cirúrgicos feitos por um especialista em consultório podem causar marcas e cicatrizes dolorosas, imagina o que uma extração caseira pode fazer?

"Dermatologistas não fazem retiradas cirúrgicas de maneira geral. Quando feita na região plantar (pés) ou palmar (mãos), é comum ficar uma cicatriz dolorosa ou até hipertrófica. Isso pode deixar sequelas", diz a dermatologista mestra em ciências da saúde.

Caso a verruga seja viral, o vírus pode não ser totalmente retirado, voltando a crescer novamente. E então o indivíduo ficará com dois problemas: uma verruga incidente e uma cicatriz dolorosa.

Falta de um diagnóstico correto

Se você não tiver a avaliação de um especialista, não saberá qual é o motivo daquela lesão, podendo perder a oportunidade de um diagnóstico, atrasando futuros tratamentos, se necessários.

"Você pode achar que é uma simples verruga, quando na verdade pode ser outra doença de pele, como um carcinoma, por exemplo", diz Aribi.