Empresa de logística Sequoia vai incorporar o Grupo MOVE3

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa brasileira Sequoia Logística anunciou nesta terça-feira ter assinado um acordo preliminar com os acionistas do Grupo MOVE3 para uma fusão das empresas.

Sob o acordo, a Sequoia deve incorporar a MOVE3, disse a empresa em comunicado ao mercado, acrescentando que os acionistas desta última -- incluindo o fundo de investimento JGB e a gestora de ativos Newfoundland Capital -- deteriam uma participação societária "relevante" na futura companhia.

A combinação de negócios pretendida visa criar "um dos líderes privados no segmento de encomendas expressas e soluções logísticas" no país, disse a Sequoia, que não forneceu detalhes financeiros da transação.

A fusão com a MOVE3, que ainda requer aprovação final de ambas as partes bem como do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), ocorre após um recente acordo fechado pela Sequoia com credores para reestruturar sua dívida.

A Sequoia tem atualmente uma capitalização de mercado de 133,7 milhões de reais, de acordo com dados da LSEG. A empresa teve sua oferta pública inicial precificada a 12,40 reais por ação em 2020, mas suas ações despencaram 97% desde então.

(Reportagem de Gabriel Araujo)