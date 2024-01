Drone israelense atinge escritório do Hamas em Beirute, matando quatro

BEIRUTE (Reuters) - Um drone israelense atingiu um escritório do Hamas nos subúrbios ao sul da capital do Líbano, Beirute, nesta terça-feira, matando quatro pessoas, informou a agência de notícias estatal do Líbano.

Duas fontes de segurança disseram que um importante militante palestino pode ter sido morto no incidente.

A estação de televisão Manar, do Hezbollah, grupo armado libanês que tem um reduto na área, disse que uma explosão foi ouvida perto da rodovia Hadi Nasrallah, perto de um entroncamento rodoviário.

Não foram fornecidos detalhes sobre a explosão, que ocorre um dia antes do discurso do líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah.

Uma testemunha da Reuters disse que a explosão pode ter sido causada por um drone que atingiu o segundo andar de um prédio no movimentado bairro.

Aliado do grupo islâmico palestino Hamas, o Hezbollah tem trocado tiros quase diários com Israel através da fronteira sul do Líbano desde a eclosão da guerra Israel-Hamas em Gaza, no início de outubro.

Os ataques aéreos e bombardeios israelenses mataram mais de 100 combatentes do Hezbollah e quase duas dezenas de civis, incluindo crianças, idosos e vários jornalistas, segundo o Hezbollah e fontes de segurança.

(Reportagem de Maya Gebeily e Laila Bassam)