Dominar a inflação e concretizar os Jogos Olímpicos: os desafios da França em 2024

Neste início de ano, a imprensa francesa lista os desafios do país para 2024. O jornal Le Figaro considera que o aumento da inflação, maior preocupação dos franceses nos últimos dois anos, deverá recuar e as taxas de juros deverão cair. "Mas o ambiente internacional permanece mais incerto do que nunca", declara o veículo. Já os jornais Le Parisien e Libération colocam os Jogos Olímpicos de Paris 2024 como principal desafio da nação.

Entusiasmado com a queda de incidentes de violência na noite do Ano-Novo, quando havia mais de 1 milhão de pessoas apenas na avenida Champs-Elysées e outras milhares nas pontes da capital francesa, o Libération questiona em sua manchete: "E se tudo desse certo?".

Em três páginas de reportagem, o diário progressista mostra que os prazos de construção das obras olímpicas foram globalmente respeitados, os orçamentos mantidos, e as perspectivas de medalhas são boas para os 550 atletas franceses classificados para as competições. As dúvidas que persistem são relacionadas com o setor de transportes e o interesse popular pelos Jogos, que permanece baixo. Os turistas pagarão o dobro do preço do metrô durante o evento, mas a qualidade do serviço, a começar pela limpeza dos trens e das estações, é questionada.

Faltando 206 dias para a cerimônia de abertura, em 26 de julho, o Le Parisien lista algumas datas importantes nos próximos meses. Entre 10 e 15 de janeiro, serão anunciados os portadores da tocha olímpica. A Arena Porte de La Chapelle, um dos três estádios construídos especialmente para a Olimpíada, será inaugurada em 11 de fevereiro. O recinto de 8.000 lugares deve sediar provas de badminton e ginástica rítmica.

As chaves da Vila Olímpica, que irá acolher 14.500 atletas no subúrbio de Seine-Saint-Denis, serão entregues no dia 1° de março. Uma convenção com os 45.000 voluntários selecionados para os Jogos está marcada para 23 de março.

Como manda a tradição, a tocha olímpica será acesa em 16 de abril, em Olímpia, na Grécia, para chegar a Marselha no dia 8 de maio, data que marca o início do revezamento. Dois dias antes da cerimônia de abertura, em 24 de julho, as competições de futebol e rugby de sete lançarão oficialmente a aventura de Paris 2024.