Deputado de partido de Meloni gera crise após arma atingir homem

BIELLA, 2 JAN (ANSA) - Um homem presente em uma festa de fim de ano no norte da Itália foi ferido por um tiro disparo da arma de um deputado do Irmãos da Itália (FdI), partido da premiê Giorgia Meloni, provocando uma crise política no país e a abertura de uma investigação judicial.

O parlamentar Emmanuele Pozzolo confirmou que a pistola é sua, apesar de garantir que não disparou o tiro que feriu o genro de um dos seguranças do subsecretário de Justiça Andrea Delmastro, que participava da mesma festa de comemoração do Ano Novo em Rosazza, cidade da província de Biella, no Piemonte, da qual sua irmã é prefeita.

De acordo com informações preliminares, o tiro partiu de uma minipistola, uma North American Arms LR22, que Pozzolo possui legalmente e que mostrava a alguns dos presentes.

O incidente teria ocorrido depois da 1h30 da manhã (horário local) dentro das instalações do centro de informações turísticas do Pro Loco alugado pela prefeita Francesca Delmastro para sediar a festa de Réveillon, com a presença de seu irmão Andrea e sua família, os homens da escolta e outros amigos.

O Ministério Público de Biella abriu um inquérito para apurar as responsabilidades depois que o tiro causou ferimentos leves na perna do homem de 31 anos. Logo após, a vítima foi hospitalizada, mas logo recebeu alta médica.

Hoje, porém, Pozzolo recorreu à imunidade parlamentar ao se recusar a fazer um teste preliminar, incluindo nas roupas, para verificar se apresentava vestígios de pólvora.

O deputado, que foi interrogado pela polícia imediatamente após o incidente por diversas horas, nega ter atirado. A prefeita teria deixado a festa pouco depois da meia-noite e seu irmão, o subsecretário Delmastro, disse que estava fora do local carregando o carro com restos de comida naquele momento.

O caso provocou uma tempestade política e fez a secretária de centro-esquerda do Partido Democrático (PD), Elly Schlein, pediu para Meloni esclarecer imediatamente o caso.

"Estes desastrados são um perigo para a segurança daqueles que os rodeiam e para a segurança nacional. Giorgia Meloni deve esclarecer imediatamente quais medidas pretende tomar contra o deputado Pozzolo, que vai às festas carregando no bolso uma arma carregada que acaba ferindo uma pessoa", afirmou a líder do partido de oposição.

Em comunicado, o FdI afirmou que o incidente não tinha "relevância política". "É matéria de crônica sobre a qual as autoridades competentes realizarão as investigações necessárias para apurar responsabilidades. Caso surja algum comportamento irregular ou inapropriado por parte de Pozzolo, as medidas apropriadas também serão tomadas pelo partido".

Por fim, o partido de Meloni ressaltou que "a tentativa de transformar o que aconteceu numa questão política para atacar os Irmãos da Itália é absurda". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.