Com recorde de patrocinadores, BBB 24 já supera R$ 1 bilhão em faturamento

O Big Brother Brasil 24 estreia na próxima segunda (8) com 20 marcas já confirmadas em seus espaços publicitários.

Até o momento, são 14 marcas patrocinadoras e 6 que estarão nas dinâmicas do programa.

Quanto custa cada cota?

As cotas para os patrocinadores têm preços que variam entre R$ 20 milhões e R$ 114 milhões. Há também os espaços publicitários mais baratos, para as dinâmicas do dia a dia do reality. Ainda há entre 5 e 10 cotas disponíveis.

Vale destacar que este é o preço de tabela. Em alguns casos, a emissora oferece descontos às empresas.

Segundo a Globo, todas as cotas de patrocínio já estavam comercializadas 2 meses antes da estreia do programa. O número supera o recorde do reality do ano passado, quando 13 marcas eram as patrocinadoras principais.

Em 2023, o BBB teve, no total, a participação comercial de 40 marcas durante os 100 dias do programa.

Veja a lista completa dos patrocinadores:

Na categoria Big (cerca de R$ 114 milhões cada):

Mercado Livre

Stone

Seara

Na categoria Camarote (cerca de R$ 87 milhões cada):

Amstel

Chevrolet

Downy

Esportes da Sorte

Rexona

Na categoria Brother (cerca de R$ 20 milhões cada):

Ademicon

CIF

Hypera Pharma

Latam

McDonald's

Na categoria Top de 5 segundos (cerca de R$ 42 milhões cada):

iFood

Pantene

A marcas parceiras em visualizações e dinâmicas do programa são:

Mercado (cerca de R$ 35 milhões):

Electrolux

Cinema (cerca de R$ 34 milhões):

Oi

Turbinada do Líder (cerca de R$ 33 milhões):

Kwai

Tá na mesa (cerca de R$ 11 milhões cada):

Delícia

Nestlé