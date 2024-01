Choque entre dois aviões no aeroporto de Tóquio deixa cinco desaparecidos

Um avião da companhia Japan Airlines pegou fogo em uma pista do aeroporto internacional de Tóquio, Haneda, segundo imagens impressionantes exibidas pela televisão estatal japonesa NHK.

A imprensa relatou uma possível colisão com outra aeronave.

Os 367 passageiros e 12 tripulantes do voo foram retirados, relatou a emissora NHK. Havia oito crianças a bordo, de acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo.

Ainda conforme a NHK, cinco das seis pessoas a bordo da outra aeronave envolvida no acidente, um avião da Guarda Costeira japonesa, estão desaparecidas. O sexto ocupante conseguiu sair do aparelho.

Em imagens registradas às 17h47 locais (5h47 em Brasília), vê-se o avião da Japan Airlines rodando na pista antes de uma grande explosão deixar um rastro de chamas atrás da aeronave, que parou um pouco mais à frente.

Segundo vários meios de comunicação locais, foi este avião de passageiros JAL 5016, um Airbus A50-900 oriundo do aeroporto de Shin-Chitose, perto de Sapporo, no norte do Japão, que colidiu com um avião da Guarda Costeira japonesa.

"Não está claro se houve uma colisão, ou não. Mas o que é certo é que nosso avião estava envolvido", disse à AFP um oficial da Guarda Costeira do aeroporto de Tóquio Haneda.

A Japan Airlines declarou, por sua vez, que sua aeronave colidiu com a outra pouco depois de aterrissar, segundo a agência de notícias Kyodo, que acrescentou que o Ministério dos Transportes japonês investiga o episódio.

A pista ficou coberta de escombros, e mais de 70 caminhões de bombeiros se deslocaram para o local, segundo a televisão pública japonesa.

Tóquio Haneda é um dos dois aeroportos internacionais da capital japonesa e um dos mais movimentados do mundo.

Acidentes envolvendo aviões de passageiros são extremamente raros no país. O mais grave ocorreu em 1985, quando um avião da Japan Airlines caiu entre Tóquio e Osaka, matando 520 pessoas, em um dos piores desastres aéreos do mundo.

O Japão também se encontra abalado pelo violento terremoto que ontem atingiu a península de Noto, no centro do país, deixando pelo menos 48 mortos, de acordo com um novo balanço provisório das autoridades locais.

stu-kaf-etb/acc/zm/tt

© Agence France-Presse