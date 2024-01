China conclama povo de Taiwan a promover "reunificação pacífica"

TAIPÉ (Reuters) - O chefe do Escritório de Assuntos de Taiwan na China conclamou o povo de Taiwan nesta terça-feira a promover o processo de "reunificação pacífica", dizendo que esse é o desejo comum das pessoas de ambos os lados do Estreito de Taiwan.

A mensagem de Song Tao, que ocorre menos de duas semanas antes de Taiwan realizar eleições presidenciais e parlamentares em 13 de janeiro, segue os comentários do presidente Xi Jinping em seu discurso de Ano Novo de que a "reunificação" da China com Taiwan era inevitável.

"A pátria mãe acabará sendo reunificada, e será inevitavelmente reunificada", disse Song em sua mensagem de Ano Novo no site de seu gabinete.

Esse é o desejo comum e a missão comum das pessoas de ambos os lados do Estreito de Taiwan, acrescentou Song.

O povo de Taiwan deve "promover as relações entre os dois lados do Estreito para retornar ao caminho certo do desenvolvimento pacífico e promover o processo de reunificação pacífica da pátria", disse ele.

O governo de Taiwan rejeita as reivindicações de soberania da China. Tanto o Partido Democrático Progressista, no poder, quanto o maior partido de oposição, o Kuomintang, afirmam que somente o povo de Taiwan pode decidir seu futuro.

A China ofereceu a Taiwan um modelo de autonomia do tipo "um país, dois sistemas", mas nenhum partido taiwanês tradicional apoia essa ideia.

Song reiterou o apoio da China a "um país, dois sistemas" e a oposição à independência formal de Taiwan ou à "interferência de forças externas".

Sua mensagem não mencionou a eleição, que o Escritório de Assuntos de Taiwan tem apresentado como uma escolha entre a guerra e a paz.

A China continua a pressão militar em torno da ilha, encerrou alguns cortes de tarifas para Taiwan e ameaçou outras medidas econômicas à medida que a votação se aproxima.

(Reportagem da Redação de Pequim)