CFTC/CBOT: fundos elevam apostas na alta dos preços de soja na semana até 26/12

São Paulo, 2 - Fundos de investimento aumentaram suas apostas na alta dos preços de soja na Bolsa de Chicago (CBOT) na semana encerrada em 26 de dezembro. De acordo com dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) divulgados no fim da tarde de sexta-feira (29), a posição líquida comprada subiu 9,64% no período, de 10.486 para 11.497 lotes. No período, fundos reduziram em 5,67% as apostas na queda dos preços de milho. A posição líquida vendida passou de 182.358 para 172.015 lotes. O saldo vendido em trigo diminuiu 9,21% na semana até 26 de dezembro, de 66.876 para 60.716 lotes.