Vídeo mostra cavalos invadindo farmácia em Rio das Ostras (RJ)

Do UOL, em São Paulo

Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois cavalos invadiram uma farmácia na noite do último sábado (30). O caso ocorreu no bairro de Cidade Beira Mar, em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Os animais passaram pela farmácia e por uma mercearia. Os cavalos levaram cerca de dois minutos para correr pela calçada e entrar nos estabelecimentos da Rua José David, segundo Márcia Pereira, dona dos dois comércios invadidos.

Os prejuízos foram grandes. Na farmácia, os animais danificaram uma prateleira de vidro feita sob medida e diversos produtos expostos. Na calçada da mercearia, havia frutas e legumes que tinham acabado de chegar e também foram perdidos.

As pessoas não se feriram. A mãe de Márcia foi hospitalizada após o susto porque tem pressão alta, mas passa bem. Os funcionários estão assustados porque foi um "momento de terror", diz a dona das lojas.

Os animais se cortaram ao derrubar vidros. Márcia ligou para a Guarda Municipal para informar sobre a situação, mas não sabe se os cavalos foram recolhidos e se estão bem, já que saíram rapidamente do local.

O UOL tenta contato com a Prefeitura de Rio das Ostras. Em caso de resposta, o texto será atualizado.