Quer viajar mais? Veja como funcionam cartões de crédito das cias aéreas

Viajar está mais caro, mas continua fazendo parte dos sonhos dos brasileiros. O truque para viajar ainda mais em 2024 é economizar, e uma forma de fazer isso é usando milhas para reservar passagens aéreas, hotéis e até aluguel de carro. Para acumular mais milhas - e ter mais chances de viajar - os cartões de crédito das companhias aéreas podem ser aliados. Veja abaixo como funcionam e em que ocasiões valem a pena.

Uso de milhas tem aumentado, diz Livelo. O resgate de milhas para a compra de passagens aéreas, aluguel de carros e hospedagens cresceu 5,5% em novembro, em relação a igual período no ano passado. O aluguel de carros lidera os pedidos com 29%. Os dados foram divulgados pela Livelo, programa de recompensas, com exclusividade para o UOL.

São Paulo (SP), Salvador (BA), Brasília (DF), Recife (PE) e Curitiba (PR) foram os destinos mais comprados com milhas para viajar no Brasil. E Lisboa (Portugal), Roma (Itália), Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile) e Orlando (EUA) como os destinos internacionais na plataforma da Livelo.

Usar cartão de companhias aéreas vale a pena?

Os cartões de crédito das companhias aéreas têm benefícios oferecidos tanto pela própria companhia quanto pela bandeira do cartão, segundo a planejadora financeira Sheila de Oliveira.

Escolha de cartões limita destinos. É importante, porém, entender que ao escolher esses cartões, o usuário fica limitado a utilizar somente os destinos que aquela companhia atende. Se você escolheu um cartão de crédito da Latam Pass e seu sonho seria conhecer Fernando de Noronha (PE), por exemplo, a sua escolha foi equivocada, uma vez que a Latam não atende esse destino. Então, todos os benefícios oferecidos não vão fazer sentido e o custo para se ter esse cartão acaba saindo caro. Isso vale também para destinos internacionais.

Cartões das companhias aéreas são ideais para acumular milhas, segundo Sheila. "Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os cartões de crédito convencionais acumulam poucas milhas quando são utilizados. Você ainda acumula milhas para trocar por passagens aéreas, fazer upgrades de classe, reservar hotéis, entre outros.

Os benefícios dos cartões das companhias aumentam conforme a sua categoria: internacional, gold, platinum, black ou infinite. "Quanto maior a categoria, mais benefícios terá, porém, a anuidade será maior", comenta Sheila.

Os benefícios variam de companhia para companhia, mas, normalmente, os das categorias black ou infinite são:

Acúmulo de milhas e bônus de milhas na aquisição do cartão e na renovação

Embarque preferencial

Acesso a lounges e salas vips

Upgrade de cabine

Descontos em compras de passagem e pacotes

Antecipação de voo

Diária gratuita de aluguel de carro

Anuidade gratuita

Seguros de proteção de preço e garantia estendida para produtos comprados

Seguro médico e de automóvel em viagens e proteção de bagagem

Concierge

Cancelamento gratuito ou mais barato de viagem

Auxílio em caso de perda de conexão ou perda ou roubo de bagagem

Acesso exclusivo no RX do aeroporto de Guarulhos (SP)

Aéreas têm sites de compras que geram milhas

O programa de fidelidade dessas companhias permite adquirir milhas realizando compras nos shoppings virtuais das companhias aéreas. O usuário pode adquirir milhas simplesmente por usar a plataforma e mais ainda se consumir com o cartão da companhia.

"Vamos supor que ao invés de você ir a uma loja física para comprar um celular, você faça isso na plataforma da companhia. Você acumula milhas e pode pagar até 100% de uma viagem nacional ou internacional, por exemplo", explica Sheila.

Consumidor deve ficar atento ao valor mínimo dos cartões das aéreas

Ao escolher um cartão apenas para acumular milhas é necessário ter clareza sobre o orçamento da família e não gastar demais no cartão de crédito e se endividar por isso. "Em geral, as políticas desses cartões determinam um valor mínimo de gastos, que pode ser superior ao que o orçamento da pessoa ou família suporta. Neste caso, não vale a pena gastar mais no cartão de crédito e correr o risco de se endividar apenas para acumular milhas", diz Rejane Tamoto, planejadora financeira.

Outro ponto importante é avaliar as regras como os pontos são computados. "Alguns cartões não pontuam milhas para o pagamento de contas de consumo (luz, água, gás e aluguel), portanto jogar essas despesas para o próximo mês pode não ter efeito sobre acúmulo de milhas e, ainda, ser um fator de desorganização financeira", explica Rejane.

Vale a pena pagar anuidade para acumular milhas? É preciso avaliar se, de fato, haverá resgate dessas milhas e se o preço da passagem com milhas é realmente menor do que a compra da passagem em si. "Para quem faz poucas viagens pode fazer mais sentido comprar as passagens e não ter o custo fixo de anuidade", comenta Rejane.

Os viajantes que conseguem mais benefícios são os que planejam viajar com antecedência e evitam os períodos de alta temporada. É preciso paciência para acumular e ao mesmo tempo não perder o prazo de expiração das milhas. O viajante que tem flexibilidade para fazer viagens em períodos de promoções de milhas e nos quais ela está sendo ofertada a um bom preço também podem ter mais benefícios.

Cartões pagam seguro-viagem? E bagagem?

É sempre bom ler todas as condições dos cartões, com lupa, para saber quais as coberturas de seguro-viagem. Se eles incluem doenças como covid e valores em caso de reembolso. Esses valores, porém, podem ser insuficientes, dependendo do destino desejado e exigir o pagamento de um seguro-viagem adicional.

Os melhores valores para converter milhas em passagens não incluem o despacho de bagagem. Em épocas mais concorridas é comum que as passagens resgatadas por milhas não incluam bagagem despachada e, ainda, sejam permitidas para voos com muitas escalas, frisa Rejane.

Confira os benefícios dos cartões das principais companhias aéreas.

Cartão Latam Pass Itaú

Com o cartão LATAM Pass Itaú o cliente consegue acumular pontos LATAM Pass com seus gastos diários no cartão. Esses pontos podem ser trocados por passagens aéreas em latam.com, ou por produtos no Shopping LATAM Pass, o marketplace oficial da LATAM Airlines.

Para solicitar o cartão, o cliente deve escolher a opção que atende o seu perfil de acordo com a sua renda mensal. São 4 opções: LATAM Pass Itaú Internacional, LATAM Pass Itaú Gold, LATAM Pass Itaú Platinum e LATAM Pass Itaú Black.

Cartão Latam Pass Black

Válido para rendas superiores a R$10 mil e com anuidade grátis para quem gasta R$ 20 mil por fatura, ou desconto de 50% na anuidade para gastos a partir de R$ 10 mil por fatura;

Cliente ganha 2,5 pontos Latam Pass a cada dólar gasto em compras no Brasil e 3,5 pontos a cada dólar gasto no exterior;

Gasto de R$ 20 mil por fatura nos primeiros três meses, gera 20 mil pontos bônus;

Seis trechos de cortesia para upgrade de cabine dentro da América do Sul e 2 trechos fora da América do Sul;

Acesso a Sala VIP Latam (titular + acompanhante) ao voar pela Latam Airlines e acesso ilimitado às salas Vip Mastercard Black;

Embarque e Check-in preferencial em voos domésticos e internacionais;

10% desconto em resgates no Shopping LATAM Pass;

Seguros e assistências para viagem Mastercard.

Cartão LATAM Pass Platinum

Válido para rendas superiores a R$ 5 mil com anuidade grátis para gastos de R$ 4 mil e anuidade de 50% para gastos a partir de R$ 2 mil;

Gasto de R$ 4 mil por fatura nos 3 primeiros meses, cliente ganha 8 mil pontos bônus;

Cliente ganha 2 pontos Latam Pass a cada dólar gasto em compras;

Três trechos de cortesia para upgrade de cabine dentro da América do Sul e um trecho fora da América do Sul;

30% de desconto na compra de pontos Latam Pass e 10% em resgates no Shopping Latam Pass.

Cartão Latam Pass Gold

Válido para rendas superiores a R$ 2.500 e anuidade grátis para gasto de R$ 2 mil por fatura, ou 50% de redução na anuidade para gastos a partir de R$ 1 mil;

Gasto de R$ 2 mil por fatura nos três primeiros meses, o cliente ganha 2 mil pontos bônus;

Cliente ganha 1,6 pontos Latam Pass a cada dólar gasto em compras;

30% de desconto na compra de pontos Latam Pass e 10% em resgates no Shopping Latam Pass.

Cartão Latam Pass Internacional

Válido para rendas superiores a R$ 1.500, anuidade grátis gastando R$ 1 mil por fatura;

Ganha 1,3 pontos Latam Pass a cada dólar gasto em compras;

Promoções exclusivas para resgate de passagens aéreas;

30% de desconto na compra de pontos Latam Pass e 10% em resgates no Shopping Latam Pass.

Cartão de crédito GOL Smiles

O Cartão GOL Smiles possui quatro variantes: Infinite, Platinum, Gold e Internacional e pode ser adquirido por correntistas e não correntistas nos bancos Bradesco, Banco do Brasil e Santander.

As compras são convertidas em milhas. O MilhasBack, permite que milhas retornem para o cliente e podem ser utilizadas em compras de serviços ou produtos na plataforma da Smiles. Outros benefícios: check-in prioritário em voos GOL para clientes Platinum e Infinite, embarque prioritário (Gold, Platinum e Infinite), acesso gratuito e ilimitado aos lounges GOL Smiles com um acompanhante e despacho gratuito da primeira bagagem em voos GOL para as variantes Platinum e Infinite.

Despacho de bagagem: permite despacho gratuito da primeira bagagem em voos GOL para as variantes Platinum e Infinite, e milhas que não expiram para a variante infinite.

Ao ser assinante do Clube Smiles, o cliente consegue acumular ainda mais milhas. No Infinite, por exemplo, junta até 5,5 milhas por dólar gasto.