Muita gente me pergunta se há diferença na manutenção de veículos híbridos em relação a convencionais. Fiz um comparativo sobre o plano de revisões dos dois modelos, usando como exemplo o Toyota Corolla - sedã médio mais vendido do Brasil.

Se o plano for levado à risca, há apenas uma diferença entre os dois modelos. Aqui há uma preocupação com os fluídos de arrefecimento do sistema híbrido, da transmissão e com as baterias.

Um ponto interessante do sistema híbrido é que vários componentes também usados em veículos convencionais acabam preservados, com desgaste bem diminuído.

Colunistas do UOL

Sendo assim, apesar de o plano de revisão do Corolla manter a mesma periodicidade das manutenções em ambas as versões, você notará na prática uma extensão da durabilidade de alguns componentes.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.