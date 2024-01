Caminhonete bate de frente com ônibus em Brasília; motorista morre

Um homem de 51 anos, que faria aniversário amanhã, morreu nesta terça-feira (2), em Brasília, depois que sua caminhonete bateu de frente com um ônibus com cerca de 20 passageiros. As demais vítimas tiveram ferimentos leves.

O que aconteceu

Valdivaldo Cândido da Costa, que conduzia a caminhonete, invadiu o canteiro central e entrou na contramão, de acordo com informações do motorista do ônibus prestadas à Polícia Militar. No lado contrário, vinha um coletivo da UTB (União Transporte Brasília) com cerca de 20 passageiros.

A caminhonete estava na Estrada Parque Contorno (DF-001), no km 31, na região do Park Way, por volta das 11h. O veículo vinha no sentido do Núcleo Bandeirante para o Gama.

"Ela [caminhonete] atravessou a contramão, passando pelo canteiro central, vindo a bater de frente com o ônibus, já na terceira faixa", disse o sargento Claiton Mendes, da Polícia Militar.

Os passageiros do ônibus foram levados para atendimento em hospitais. O quadro de saúde dos passageiros é considerado estável, sem risco de morte, segundo o sargento Claiton Mendes.

Valdivaldo era mestre de obras e morava no Gama.