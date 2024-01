Cachorro mais velho do mundo completa 24 anos na Itália

ROMA, 2 JAN (ANSA) - Lilly, uma pequena vira-lata com pelo acinzentado, que foi encontrada no acostamento de uma estrada quando era filhote recém-nascida, completou seu 24º aniversário no Ano Novo, sendo possivelmente o cachorro mais velho do mundo.

A pet mora em Torre Annunziata, perto de Nápoles, e as informações sobre sua idade são da família.

Para comemorar, ela ganhou um bolo especial com velinhas indicando 112, que seria o equivalente de sua idade em anos de ser humano.

"Ela é uma de nós", disseram, acrescentando que avaliam pedir ao Guinness World Records o reconhecimento de Lilly como a canina mais longeva do mundo. (ANSA).

