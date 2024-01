BC: Conferência Anual ocorre entre 15 e 17/5, com prazo para submissão de artigos até 20/2

O Banco Central vai realizar sua Conferência Anual de 2024 entre 15 e 17 de maio, informou a instituição, que comunicou também a abertura do prazo para a submissão de artigos que serão apresentados no evento, que vai até 20 de fevereiro. O evento ocorrerá em Brasília.

Segundo o BC, entre outras presenças, a conferência terá a participação de Gianluca Violante (Princeton University) e Xavier Vives (IESE Business School), que atuarão como keynote speakers.

"Durante os três dias do encontro, os participantes terão a oportunidade de assistir a palestras, painéis sobre políticas públicas e apresentações dos trabalhos acadêmicos selecionados", disse o BC em nota, destacando que o evento tem como objetivo estimular o debate e a pesquisa nas áreas de macroeconomia, sustentabilidade, estabilidade financeira, economia bancária, intermediação e inovação financeira, regulação macroprudencial, economia internacional e finanças.

De acordo com a autarquia, não há taxa para a submissão dos trabalhos, que devem estar completos, redigidos em português ou em inglês; conter, na capa, dados de autor e coautor, filiação institucional, endereço de e-mail, resumo, palavras-chave e códigos de classificação JEL. Em caso de seleção, serão apresentados em inglês, informou o BC.

Os artigos selecionados serão apresentados durante as sessões da Conferência Anual, com debate na sequência das apresentações. O resultado dos papers selecionados será divulgado no dia 19 de março, e o prazo para confirmação de participação é em 26 de março. O BC disponibilizou o email bcbconference@bcb.gov.br para quem desejar mais informações.