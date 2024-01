Ataque israelense mata número 2 do Hamas em Beirute, no Líbano

O número dois do Hamas, Saleh al-Arouri, foi morto em um ataque israelense nos subúrbios de Beirute na noite de terça-feira (2), anunciaram o movimento palestino e dois oficiais de segurança libaneses.

Esta é a primeira vez desde o início da guerra em Gaza que Israel ataca a capital libanesa. Os confrontos entre o Exército israelense e o Hezbollah libanês, um aliado do Hamas, estavam até agora limitados às zonas fronteiriças no sul do Líbano.

Saleh al-Arouri foi morto com seus guarda-costas em um ataque israelense que teve como alvo o escritório do Hamas nos subúrbios ao sul de Beirute, um reduto do Hezbollah pró-iraniano, disse uma autoridade de segurança libanesa.

Um fotógrafo da AFP no local viu dois andares do prédio destruídos e carros danificados na área, para onde corriam ambulâncias.

Hamas confirma

O Hamas confirmou terça-feira que o seu número dois foi "assassinado" num ataque israelense em Beirute, num anúncio transmitido pelos meios de comunicação do movimento.

"Martírio do vice-presidente do gabinete político do Hamas, Xeique Saleh al-Arouri, num ataque sionista em Beirute", afirmou o movimento num anúncio transmitido pelo seu canal oficial, a Al-Aqsa TV e pelos seus outros meios de comunicação.

Segundo a Agência Nacional de Notícias do Líbano (ANI), quatro pessoas foram mortas no ataque israelense.

Saleh Arouri, acusado por Israel de ser o mentor de numerosos ataques, foi eleito em 2017 deputado do chefe do gabinete político do Hamas, Ismaïl Haniyeh, tornando-se assim oficialmente o número dois do movimento islâmico.

Depois de passar quase vinte anos no total em prisões israelenses, foi libertado em 2010 com a condição de se exilar e desde então vive no Líbano.

(Com informações da AFP)