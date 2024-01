Ataque de Israel em Beirute mata nº 2 da ala política do Hamas

ROMA, 2 JAN (ANSA) - Em um golpe estratégico, Israel atacou um escritório do Hamas em Beirute, usando drones, e matou Saleh al-Arouri, o número dois da organização, uma figura-chave e elo de ligação com o Hezbollah, Irã e Turquia.

No ataque surpresa, outros altos funcionários do grupo também foram mortos. Entre eles também estaria Kalil Al Hayya, outro membro da cúpula do Hamas.

A morte de Arouri pode desencadear a propagação do conflito para o Líbano, que até o momento ficou restrito a trocas de tiros ao longo da fronteira.

O Exército de Israel declarou "alerta máximo", pronto para "qualquer eventualidade".

Com o caso, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, teria adiado uma viagem à região que estava programada para esta semana.

A morte também deve bloquear as negociações para um novo cessar-fogo e liberação de reféns.

O Hamas, ao confirmar a morte do líder, afirmou que "os covardes assassinatos realizados pelo ocupante sionista contra os líderes e símbolos do nosso povo palestino não conseguirão quebrar a vontade e a resistência do nosso povo, nem impedir a continuação de sua corajosa resistência". A Jihad Islâmica reforçou a ameaça: Israel "pagará o preço de seus crimes".

O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, também condenou o ataque, afirmando que Israel "visa arrastar o Líbano para uma nova fase da guerra".

O estado israelense não comentou a notícia, embora consultas restritas tenham ocorrido entre o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Yoav Gallant, antes de uma reunião do gabinete de guerra.

No entanto, um membro do partido governista Likud, Dani Danon, parabenizou o Mossad (Instituto de Inteligência e Operações Especiais de Israel) e o Shin Bet (agência de segurança interna) pela operação.

Em Gaza, o número de mortos subiu para 22.185 e a guerra continua sem pausas, com Israel atingindo fortemente o sul da Faixa de Gaza. (ANSA).

