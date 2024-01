Appian Capital exporta recorde de mais de 217 mil t de níquel e cobre do Brasil em 2023

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O fundo de private equity britânico Appian Capital Brazil exportou do país um recorde de mais de 217 mil toneladas de concentrado de cobre e níquel sulfetado em 2023, alta de 10% ante o ano anterior, informou a companhia à Reuters nesta terça-feira.

Com cinco anos de atuação no mercado brasileiro, o fundo de origem britânica é responsável pela gestão de dois ativos no país: Atlantic Nickel, produtora de concentrado de níquel sulfetado, e Mineração Vale Verde, produtora de concentrado de cobre.

"Durante o período, destaca-se que foram utilizados navios otimizados para exportação de minerais à China e Finlândia, reduzindo o custo de frete, o que reflete em eficiência na operação logística do fundo", disse a Appian em nota.

Ambos os metais, importantes matérias-primas para a fabricação de baterias, com potencial crescente diante da eletrificação do transporte no mundo, foram enviados ao longo do ano para mercados na América do Norte, Europa e Ásia, segundo o fundo.

(Por Marta Nogueira)