App Celular Seguro registra mais de 500 aparelhos bloqueados no Réveillon

Do UOL, em Brasília

O Brasil teve 507 celulares bloqueados por meio do app Celular Seguro entre 8h20 de domingo (31) e 15h de segunda (1), segundo o Ministério da Justiça.

O que aconteceu

Último dia do ano concentrou número de bloqueios no período analisado. Ao todo, foram 327 — contra 180 nas primeiras horas do primeiro dia de 2024.

Natal teve número maior de celulares bloqueados. Entre os últimos dias 24 e 25, 602 aparelhos foram bloqueados por meio do app.

São Paulo lidera em número de bloqueios. Desde o último dia 19, quando o app foi lançado, mais de 1.800 celulares do estado foram bloqueados por meio do app.

Roubo é o principal motivo para bloqueios

Mais de 3.000 aparelhos roubados foram bloqueados pelo Celular Seguro. Já os furtos foram a segunda causa, com mais de 2.000 bloqueios.

Quase 1500 celulares foram bloqueados por perda. Há ainda mais de 400 aparelhos que tiveram o sinal interrompido por outros motivos.

App bateu marca de 1 milhão de usuários inscritos na segunda (1). O aplicativo permite que o dono do celular avise a bancos e operadoras caso perca o acesso ao celular.

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) propõe pena maior para roubo após Lula lançar app. Um projeto de lei apresentado pelo senador no último dia 20 aumenta de dois anos para oito a pena por roubo de aparelhos do tipo.

O texto depende de avaliação do Congresso para entrar em vigor. Flávio é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), antagonista político de Lula.