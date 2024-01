Após renovar com Real, Ancelotti admite contatos com CBF

ROMA, 2 JAN (ANSA) - Em sua primeira coletiva de imprensa de 2026, ao falar sobre a renovação de contrato, o técnico italiano do Real Madrid Carlo Ancelotti admitiu os contatos com a CBF para treinar a seleção brasileira.

"Tive contato com o presidente da CBF e quero agradecer a Ednaldo Rodrigues, cujo interesse me deixou orgulhoso, mas tudo dependia de como as coisas se desenrolariam com o Real Madrid.

Sou grato, mas no final, as coisas aconteceram como eu queria", afirmou.

O treinador, que completará 65 anos em junho, celebrou a renovação com o clube merengue. "Eu não sei até quando ficarei.

Posso ainda estar aqui após 2026, depende dos resultados, então espero em 2027 e 2028", disse.

"Estou muito satisfeito com isso. Estou feliz por continuar como treinador do Real e me orgulha o fato de o clube ter decidido continuar comigo. Eu sempre disse que não tinha pressa para renovar, mas se o clube escolheu fazê-lo no meio da temporada, é porque provavelmente está satisfeito com o trabalho que estamos fazendo juntos e quer continuar. Aqui, o que importa é vencer os jogos, e é isso que tentaremos fazer após esta renovação", garantiu.

Já sobre o Brasil, o italiano deixou a porta aberta: "Ser técnico da seleção é um grande sonho, mas não sei se em 2026 o Brasil vai me querer. Não sei se estão contentes com a minha decisão". (ANSA).

