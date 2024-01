Após inundações históricas, região norte da França volta a ser ameaçada pelas chuvas

Apenas um mês e meio depois de inundações históricas, as regiões norte e nordeste da França voltam a ser ameaçadas. Após fortes chuvas e com solos já saturados, os rios transbordaram novamente na terça-feira (02).

Nesta terça-feira, as estradas amanheceram inundadas e os bombeiros retiraram moradores de diversas localidades, principalmente no departamento de Pas-de-Calais, 250 km a norte de Paris, que está em alerta vermelho.

O acúmulo de precipitações de novembro e dezembro, de acordo com a Météo France, órgão de previsões meteorológicas, poderia ultrapassar os 40 milímetros de água em alguns locais.

O nível da água não alcançou, por enquanto, os níveis das enchentes de novembro, disse à RFI a prefeita da cidade de Bourthe, Estelle Doutriaux.

"Mas ela está subindo rapidamente", afirmou. Segundo ela, casas e edifícios estão inundados, como o ginásio e o salão de festas da cidade. "Novamente comerciantes tiveram suas lojas inundadas, como a de um mecânico ou a padaria. Por ora, uma dezena de casas foram invadidas pela água", relata a prefeita da cidade de 879 habitantes.

A prefeita conta que alguns estavam ainda se recuperando das enchentes de novembro e já estão novamente na mesma situação. "Eles estão desnorteados, resignados, nem estão revoltados, mas cansados", lamenta.

Apesar de estarem acostumados com as chuvas, já que a região é bastante úmida, ela nunca havia presenciado uma situação como esta. "Ela (a chuva) chegou mais cedo do que o previsto. Estou quase certa que vamos ter inundações frequentes até a primavera (março)", diz.

Alerta vermelho

O site de vigilância de inundações do governo francês, o Vigicrues, colocou os rios Liane, Hem, Aa e Canche em alerta vermelho, o que significa que podem transbordar a qualquer momento, causando impacto importante e colocando em risco a vida dos habitantes da região.

De acordo com o site, a chuva deve continuar na noite de terça-feira. As precipitações previstas devem gerar um aumento "importante" dos rios do oeste e no norte do país.

"Tememos que o nível do rio aumente, vendo a chuva que está caindo", se preocupa Jean-Christophe Castelain, prefeito adjunto de Blendecques, cidade de pouco mais de 5.000 habitantes.

Alguns moradores decidiram deixar a região. As inundações recordes de novembro deixaram cinco feridos leves e sobretudo importantes perdas materiais.

(RFI e AFP)