ABPA: abertura de Butão para carne de frango do Brasil amplia exportação à Ásia

Brasília, 2 - A decisão do Butão de abrir seu mercado para a carne de frango do Brasil amplia a presença do produto nacional na exportação para a Ásia, avalia a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) em nota. A abertura de mercado foi anunciada na sexta-feira (29) pelo Ministério da Agricultura.

De acordo com a ABPA, o país, de 1 milhão de habitantes, registra um consumo per capita de carne de frango baixo, em torno de 5 kg por ano, em comparação com 46 kg por ano do Brasil. "Há um potencial de incremento no consumo de carne de frango pela população butanesa. O Brasil poderá se posicionar, agora, como parceiro relevante para a segurança alimentar do país asiático", disse o presidente da associação, Ricardo Santin, na nota.

Na avaliação do diretor de mercados da ABPA, Luís Rua, os impostos para exportações de produtos avícolas para o Butão são "vantajosos dentro do contexto internacional", em torno de 10% sobre o valor do produto exportado.