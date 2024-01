Réveillon na França tem centenas de presos e mais de 700 carros incendiados

O Ano-Novo teve um saldo de 381 pessoas presas em toda a França e 745 veículos queimados no país em atos de vandalismo. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (1°) pelo ministro do Interior, Gérald Darmanin - que, mesmo assim, disse que a virada foi uma "noite calma".

A virada de 2023 para 2024 contou com 90 mil policiais espalhados pelas ruas em toda a França, de acordo com o ministro do Interior, Gérald Darmanin. No domingo, foram mobilizados ainda 5 mil militares especializados em operações antiterrorismo.

Apenas em Paris, 6 mil membros das forças de segurança estavam de plantão. A operação também contou com helicópteros, drones e viaturas de polícia em toda Paris e a periferia.

Na manhã desta segunda-feira, em uma delegacia de polícia em Montargis, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, descreveu a noite como "calma" e disse que um total de 381 haviam sido presas na noite de Ano-Novo. Ele também mencionou "10% prisões a menos" e "10% a menos de veículos incendiados do que no ano passado", ou seja, 745.

Darmanin explicou que os números de policiais militares e policiais feridos nesta virada tiveram queda de 40%, com "cerca de 40 policiais levemente feridos durante intervenções" e "80% menos projéteis de morteiro e fogos de artifício disparados do que no ano passado".

"Em Paris, mais de um milhão de pessoas estavam na Champs-Elysées, sem nenhum incidente grave", celebrou.

Temática da virada parisiense

Na tradicional festa de rua na Avenida Champs-Elysses, em Paris, franceses e turistas acompanharam projeções no Arco do Triunfo, que exibiram as obras realizadas na capital francesa para receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024. O espetáculo foi concluído com fogos de artifício.

Os Jogos Olímpicos estão marcados para se iniciar em apenas sete meses, na capital francesa. O tema marcou o réveillon pelo país.

Na avenida Champs-Elysées, além do show pirotécnico, houve muita música com DJ, um karaokê gigante e a performance acrobática da companhia Deus Ex Machina no Arco do Triunfo. Antes da contagem regressiva para 2024, o público acompanhou o show do cantor francês Slimane, que vai representar a França no concurso Eurovisão este ano.

Here we are : 2024 ?

The Olympics and Paralympics Year starts now!



Ca y est : 2024 ?

L'année des Jeux Olympiques et Paralympiques en France, à Paris !#HappyNewYear pic.twitter.com/OJhrc175yy ? Paris 2024 (@Paris2024) December 31, 2023

Macron fez projeções para o novo ano

O presidente francês Emmanuel Macron prometeu no domingo (31) um "ano de determinação" em 2024, com "escolhas decisivas" para a Europa nas eleições de junho, ao mesmo tempo em que, no plano interno, antecipou que mudanças políticas também devem ocorrer.

Em um discurso de 13 minutos nos jardins do Palácio do Eliseu, em frente às bandeiras das nações olímpicas, o presidente francês disse que 2024 deve ser "um ano de determinação, eficiência e resultados".

Mes chers compatriotes,



Année de détermination, de choix, de régénération, de fierté et d'espérance, 2024 sera un millésime français.



Je vous souhaite une belle et heureuse année.



Vive la République, vive la France ! pic.twitter.com/9DkHAwBr3M ? Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 31, 2023

"Terei a oportunidade, nas próximas semanas, de dizer a vocês como nossa nação enfrentará esses desafios", acrescentou Emmanuel Macron.

Ele fez um agradecimento "especial" à primeira-ministra Élisabeth Borne e a seus ministros, em meio a rumores de uma reforma ministerial ou até mesmo de uma mudança na chefia de governo.

"A ação não é uma opção. Agir é nosso dever para com as gerações futuras. É por isso que estarei incansavelmente ao lado daqueles que agem a serviço do país.

(...) Nunca ao lado daqueles que favorecem cálculos eleitorais, arranjos mesquinhos ou seus interesses pessoais", continuou a presidente.

"Devemos, portanto, continuar a rearmar a nação diante da agitação global. A força de caráter é a virtude dos tempos difíceis", disse Macron.