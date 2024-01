Vesúvio recebeu mais de meio milhão de visitantes em 2023

NAPOLES, 1 JAN (ANSA) - Em 2023, um total de 523.183 visitantes exploraram o pico do Vesúvio, na Itália.

O cume do vulcão atraiu grandes fluxos de visitantes durante as férias de Natal e Páscoa, nos feriados de 25 de abril e 1º de maio e nos meses de verão.

Os dados fornecidos pela bilheteria demonstram potencial promissor para os próximos meses.

"O ano de 2024 representará uma virada significativa para a nova administração do Parque Nacional do Vesúvio", afirmou o presidente do local, Raffaele De Luca.

"Muita programação já foi implementada para 2024: não apenas a proteção do meio ambiente e da biodiversidade, mas também a promoção e valorização do turismo sustentável e, acima de tudo, a promoção de nossas excelências enogastronômicas", elencou.

"Valorização também dos sítios arqueológicos que enriquecem e fazem parte das grandes potencialidades de toda a comunidade do Parque Nacional do Vesúvio. Uma proposta estratégica extraordinária que colocará o local no centro do desenvolvimento econômico de toda a área metropolitana de Nápoles", prometeu.

(ANSA).

