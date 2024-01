Ucrânia e Rússia acusam-se mutuamente de ataques no início do Ano Novo

(Reuters) - O bombardeio ucraniano na cidade de Donetsk matou quatro pessoas nesta segunda-feira, disse uma autoridade instalada pela Rússia na região leste da Ucrânia, enquanto os ataques aéreos russos em várias regiões ucranianas mataram pelo menos uma pessoa, segundo autoridades locais.

Treze pessoas também ficaram feridas em "intenso bombardeio" pelas forças ucranianas no centro de Donetsk, escreveu Denis Pushilin, chefe nomeado pela Rússia da região mais ampla de Donetsk, da qual a cidade de Donetsk é o centro administrativo, no aplicativo de mensagens Telegram.

Pelo menos uma pessoa foi morta e nove ficaram feridas em um ataque de drone russo no porto de Odesa, no sul da Ucrânia, disse Oleh Kiper, governador da região de Odesa, no Telegram.

Um vídeo nas redes sociais, publicado pelo prefeito de Odesa, Henadii Trukhanov, o mostra inspecionando um apartamento danificado com janelas quebradas.

"Dizem que como você recebe o Ano Novo é como você vai viver o ano", disse Trukhanov em uma publicação.

"Bem, este ano a Ucrânia quebrará essa regra: perseveraremos e venceremos."

A Reuters não pôde verificar de forma independente os relatos russos e ucranianos. Ambas as partes negam visar civis na guerra que começou com a invasão em larga escala da Rússia à Ucrânia em fevereiro de 2022.

